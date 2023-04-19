Netflix 早前公布禁止分享帳號後、令全球 Netflix 用家討論得沸沸揚揚，擔心要獨自支付 Netflix 訂閱費用。而目前已在加拿大、紐西蘭、葡萄牙與西班牙四國家實施以上政策，亦打算陸續擴展至和個地區。不過，近日有消息指，Netflix 打算延後擴展計劃，即香港用家仍可繼續分享帳號。



Netflix 在加拿大、紐西蘭、葡萄牙與西班牙四國家，實行禁止分享帳號後，早已預告在 2023 年 Q1會更廣泛推行該政策。可是，最近的 Netflix 財務中竟一改口風，把政策推行日由 Q1 改為 Q2，外媒皆認為約左 7 月實施。

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👇👇Netflix 禁分享帳號新措施👇👇

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有效卻推遲？

根據 Netflix 的說法，他們在以上 4 個地區禁止分享帳號後，成果相當滿意，而加拿大的訂閱成長速度更超越了美國。雖然成效卓著，不過 Netflix 指出可以根據用戶的回報，再花多一點時間研究如何令會員的轉換期更加順利，因此才把政策推遲至 Q2。

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網民破解分享帳號

Netflix 實施禁止分享帳號後，有網民發現其禁止方法，主要是要求用戶登入後透過電郵認證身份。因此，只要開一個專為 Netflix 而設的 Gmail，再分享給所有共享帳號使用者，就為每次自行認證，變相解決分享限制。未知 Netflix 延遲擴大禁止共享地區，是否要考慮這個濾洞，而需要時間從長計議呢？

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資料來源：The Verge