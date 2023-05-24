Netflix 用戶去年首次出現跌勢，網飛將問題歸咎於「夾Plan」用戶太多、一個月費幾個人用，損害了他們應得收入，於是宣布推行「禁共享帳號行動」新收費計劃，未同住用戶逐位如發現分享戶口，立即會追加收費，這個行動昨日（5月24日）終於殺到去華語地區：台灣！相信香港也不遠……



Netflix阻人夾Plan｜台灣網民怒吼

24號凌晨台灣Netflix用家收到email，表明「與同住者以外分享帳戶」將需要另外收費，將共享密碼的規範擴大至逾100個國家，包含美國、英國、法國、德國、澳洲、新加坡、墨西哥和巴西，而台灣也在名單上。台灣用戶看了新plan後很火大，因為email內連各個月費計劃可共享給幾多個人，這些基本資料都未寫清楚，恥笑Netflix不只字幕中文水平差：「明明寫的是中文，我卻完全看不懂」。

Netflix阻人夾Plan｜台灣網民怒吼（設計圖片）

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三種收費計劃｜分享用戶數各有不同

日後台灣區將改推：基本（390新台幣）／標準（330新台幣）／高級（390新台幣）3款月費計劃，無論用那個plan都好，若想與「非同住用戶」共享戶口，每位要追加100新台幣（約$25港元）。

三個計劃除畫質及同時睇片設備數量有別（即同時可給幾多部電視、電腦、iPad、手機睇Netflix），可追加的「非同住分享用戶」名額上限亦各有不同。而現時正跟人分享戶口的「潛建戶」，很快會自動收到Netflix通知，等主用戶加錢才能繼續睇，又或者另開新戶口，將已save起的最愛片單進行「用戶轉移」。

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禁分享手續繁複｜網友一招破解

給錢不是最大問題，根據外國使用者回應，就算加收了「夾plan費」，將來還需要每月認證，手續麻煩擾民。Netflix還要追查用戶以手機、iPad這類帶出街的設施，各裝置需要至少每31日，帶返申請Netflix的「主地址」連接一次W-Fi，並透過Netflix App或網站觀看一次內容；並需要從登記電郵內，點擊Netflix發送的鏈結取得4位數驗證碼。不少用家都直言新做法麻煩趕客，情願轉會去睇Disney+。

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不過香港用家也不用太緊張，因為早前已有外國網民發現，輕鬆一招破解其認證手續👍👍

首先將現有Netflix戶口，改用並開設一個全新的Gmail account，以後找人夾plan，就將這個Gmail的password分享給「夾plan用家」，那就能各自登入email account、認證登入Netflix。



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