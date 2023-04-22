iPhone 回收價｜iPhone 14 系列已經推出半年時間，在缺乏新機刺激下，iPhone 各舊型號的回收價亦普遍站穩，在近期甚至有微升跡象。適逢香港政府消費券首階段的＄3000 發放，各位想要換新機的用家，可以參考以下的 iPhone 回收價行情，考慮 Trade-In 現在手上的舊 iPhone，隨時可以不用自己補錢就可以換到新機！



Apple 官價微升、大部份舊 iPhone 回收價趨穩

Apple 官方向來會不定期對旗下產品的 Trade-In 價格進行調整，但其實並不止會將回收價一直往下調，在市場對二手舊 iPhone／翻新機有需求時，舊型號的 iPhone 回收價亦會上調，同時亦可吸引舊機用戶補錢換新機。

以 iPhone 13 Pro Max 為例，在 iPhone 14 推出後的幾個月期間，回收價累跌千多元，但在 3 月的對上一次調整之後，回收價微升＄200，目前 Apple 官方價報約＄4850，而 csl 、豐澤提供的回收報價更趨近＄6000。

iPhone 13 在是次調整中「回春」（林勇 攝）

換言之在 Trade-in iPhone 13 Pro Max 之後，加上＄3000 消費券，已經可以無痛升級至 iPhone 14 Pro，或再加幾百購買 iPhone 14 Pro Max。

而值得一提的，是價格調升現象並不止得 iPhone 13 Pro Max，其他舊型號 iPhone 的價格亦有微升，而且月多以來都相對平穩。各位可以按圖參考一下 Apple、csl、豐澤 3 大平台的參考回收價，除了到這些單位放售機種，他們的回收價對二手市場都有一定的指標作用👇👇👇