專門分析 WhatsApp beta 版各種功能的Twitter 知名帳戶「WABetaInfo」最近又在新版本WhatsApp beta 中找到多個開發中新功能，包括動態 Emoji、限時訊息功能升級、訊息鎖上功能，雖然部分功能在其他通訊軟件上早而推出，但作為香港人日常最廣泛使用的通訊 App，當然樂見功能和私隱度的提升。



1）動態 Emoji

WABetaInfo 在 Meta 的代碼中，發現其正在為 WhatsApp 引入動態 Emoji。與現有的的動態 Sticker 不同，這是使用現有的 Emoji，再加上動畫表示。當用戶發送特定的 Emoji 時，自動將動畫添加到發送或接收的消息中，就有如 TG 現時傳送特定 Emoji 會有動畫一樣。

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2）限時訊息功能升級

WhatsApp 現時允許用家發送限時訊息，在到達一定時間後會自動消失，確保訊息不會永久保儲在接收者的設備上，提升對話的隱私性。目前，WhatsApp 提供三種限時訊息的持續時間：24小時、7天和90天。而 WABetaInfo 發現將更新允許用家選擇以下 15 個持續時間：1年、180天、60天、30天、21天、14天、6天、5天、4天、3天、2天、12小時、6小時、3小時和1小時，以方便用家更有彈性設置限時訊息。

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3）訊息鎖上功能

另外，WhatsApp 亦在另一方面提升對話的私隱度，將允許用家使用生物認證（如指紋／面部認證）或密碼鎖上特定的對話記錄，避免敏感對話被窺視。用家可以在指定的聯繫人或群組信息中，鎖定最私隱的對話，一旦對話被鎖上，只能使用用戶的生物認證或密碼才能解銷打開。此外，如果有人嘗試在未能提供身份驗證的時候打開對話，該功能將提示會把對話記錄清除再打開它。

資料來源：9To5Google、wabetainfo