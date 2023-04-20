iPhone 15 Pro Max將配潛望鏡鏡頭　支援5-6倍光學變焦不影響畫質

果公司即將推出新一代 iPhone 15 系列手機，最高端的 iPhone 15 Pro Max 將配備一種被稱為「潛望鏡鏡頭」的技術，能夠實現 5-6 倍的光學變焦。



這是 iPhone 相機的一次重大升級，目前 iPhone 最高只能達到 3 倍光學變焦。潛望鏡鏡頭利用光線折射或「摺疊」技術，讓相機元件在手機緊湊的設計中能夠有更大的距離，增加光學變焦的能力。

這項技術已經被Android品牌如Samsung、Google和華為等使用，Pixel 7 Pro 和 Galaxy S23 Ultra 等手機都提供了 5 倍到 10 倍的光學變焦。蘋果分析師郭明錤透露，潛望鏡鏡頭將專用於 iPhone 15 Pro Max，並內置於長焦鏡頭中，拍攝照片時可以達到 6 倍的變焦，不會影響畫質或清晰度。

郭明錤還表示，在未來兩代 iPhone 中，潛望鏡鏡頭僅會出現在最高端的型號上，說明年也只有 iPhone 16 Pro Max 會擁有這項技術。這次的升級將為用戶提供更多更強大的拍攝功能，也將使 iPhone 15 Pro Max 成為市場上備受關注的手機之一。

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