中國5G儲值SIM年卡實測，深水埗鴨記$150值不值得入手？｜最近在深水埗發現一張難得可以在中國使用5G的儲值年卡，不需要上台都可以使用5G高速網絡，最重要售價只需要$150就可以入手，究竟這一張5G中國年卡值不值得入手使用呢？



近月開關後不少人返國內時都會在香港買一張可以上FB、WhatsApp等的data sim卡使用，不過大都只是4G網絡，甚少5G卡選擇。最近記者於深水埗發現一張中國國內使用的5G年卡，最重要只售$150，比一般4G年卡都只是貴數十元，究竟這張卡好不好用呢？記者購入此卡實測，試試這張卡值不值得購買。

一落鴨記大量中國SIM卡選擇，究竟應該如何選擇？

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中國移動5G漫遊卡

這張中國大陸365天數據卡，根據卡面所顯示它是使用「中國移動」網絡，雖然卡面並沒有寫是使用5G網絡，但根據店主所言，這張卡去到中國就可以直接開啟5G網絡使用。記者在香港插此卡入手機時，並沒有找到任何網絡，但當去到深圳時，等一會就可以直接找尋到中國移動網絡，要再開「數據漫遊」功能才可正式開啟5G使用。記者再細心留意手機內的資料，此卡似乎是「澳門電訊CTM」網絡，所以才需要開「數據漫遊」才可以在國內使用。

網速實地測試

基本上此卡一插即用，在國內開啟「數據漫遊」後，等一會便會找到網絡立刻上網。記者無論在地鐵站、或不同熱門地方，這張卡的網速都非常「平均」，下載速度大約為20－30Mbps，而上載速度則大約20Mbps左右，速度尚算不過不失，但對於用開「中國聯通」4G網絡的用家，平時網速都有平均20－30Mpbs左右，感覺這張5G卡並不算太快。

這張5G年卡大部份時間都只是20－30Mbps左右的網速，雖然不算慢，但亦不算非常快。

這張5G年卡在深水埗大約賣$150，365日可以使用15GB流量，而且因為這張卡可以正常使用Facebook、WhatsApp等社交網絡，一般而言這張卡亦算不錯。加上中國移動的覆蓋程度，某程度上感覺比聯通還好，因此如果大家有需要前往一些較偏僻的地方，這張卡亦都是不錯的選擇。

記者以其他4G年卡，有時更可上近100Mpbs網速，因此這張中國移動5G卡並不算非常出眾。

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另一張年卡選擇

不過對於記者而言，更抵用的年卡還是之前曾經介紹過的「24GB 中澳台港」四地年卡，這款「鴨記」年卡可在中國、澳門、台灣及香港四地使用，香港有12GB 4G流量，而中台澳三地則有合共12GB流量。雖然此卡只有中國聯通4G，但網速不俗，平均平均亦有20-30Mbps，相當不錯。而且這卡大部份深水埗卡檔只是賣$100左右，如果不時去中國內地、台灣或澳門三地，這張卡的確是不錯的選擇。

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還有一張月費48元的三地無限上網儲值卡，多上中國及澳門的用家，亦都是值得使用。

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