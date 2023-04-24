濾水器短路｜觀塘翠屏（南）邨翠榮樓一單位於 4 月 23 日晚，突然冒出黑煙，消防趕到現場後將火救熄，估計是廚房內得濾水器短路冒煙致起火。很多人可能以為濾水器不會有起火風險，但其實如安裝或使用不當，都有機會造成火災。



濾水器安裝注意

鋅盤下式濾水器需要接駁電源使用，安裝時宜為裝置安排獨立電源供電，不應和其他電器，特別是雪櫃、洗衣機、電飯煲等高功率電器共用電源，如超出供電負荷可能會導致短路、引發起火可能。同時，必須定時檢查濾水器電源線有否損壞而裸露電線，以免發生電線短路。

另外，濾水器不應安裝在高溫或接近熱源的位置，因為濾水器外殼多由塑料製成，耐熱性較低，長時間在高溫環境下，除會影響水質，更有機會令濾水器過熱起火。

濾水器安裝注意

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留意適用水溫

除了小心短路起火外，由於家庭水喉供水可加熱至40度以上，但用家要留意大部分濾水器不支援過濾 35~40 度以上熱水，因此有機會損耗濾水器喉管、濾芯，從而影響過濾效能。

整理：濾水器使用&安裝小心4大禁忌

1）安排獨立電源供電



2）定時檢查濾水器電源線狀況



3）不應安裝在高溫或接近熱源的位置



4）小心水溫過高



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定期更換濾芯

同時，定期要留意濾芯使用情況，如太久漫更換濾芯或清洗水管的話，會產生細菌、雜質污染，導致過濾水質效果變差。

定期要留意濾芯使用情況

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