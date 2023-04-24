AirPods Pro帶動真無線藍牙耳機潮流反智？｜一般用家在街頭聽歌，求的是方便就手隨時聽到，無牽無掛的無線藍牙耳機自然是首選，有線耳機始終有一班支持者，愛它音色比較好、線控話咪通話清晰，近日連登討論區又有人帶起爭議話題，明言「藍牙耳機當道真係好反智」。



藍牙耳機當道好反智？

連登討論區發文樓主抱怨Apple自iPhone 7開始帶頭取消3.5mm有線耳機插，強迫用家轉用AirPods藍牙耳機：「聽落音質仲差過舊幾水小米平價野，同samsung跟機個隻垃圾akg headphone」（應該為earphone）。

連登討論區截圖

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AirPods Pro帶動真無線藍牙耳機潮流反智？

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連登反對者多近6成半

最終收到87正評、640個負評。為何支持藍牙的人比較多呢？現在就來看看正反雙方的意見，還有分析一下真無線藍牙耳機的優點與弱點：

+ 8

（來源：連登討論區）

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藍牙耳機弱點👎及優點👍

其實討論藍牙的樓主，說的不少都是事實，也是藍牙制式的硬傷，但手機／耳機廠想出不少點子去隱惡揚善，令無線耳機有更多有線耳機做不到的優點：



+ 4

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藍牙耳機弱點1 電池老化｜由於藍牙耳機要做得細輕，外殼多數為塑膠且無法打開修理換電，所以藍牙耳機充電達到一定次數後，電池續航力就一去不返。

藍牙耳機弱點2 音色音量差｜就算以相同價錢買耳機，無線藍牙耳機的單元音色往往都不及有線耳機質素好，又由於耳機內還要放電池、天線、DAC解碼等零件，所以單元自然很小，不少藍牙耳機推到100％音量都仍然不夠大聲。

藍牙耳機弱點3 太細粒易掉失｜藍牙EarBuds沒有線材連接，大頭蝦很易就會遺失，即使有find my 功能，要尋回的機會都不高。而同時，日本JR每日都有AirPods Pro或其他藍牙耳機掉進路軌，手一滑……啪一聲就沒了。

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影音達人：串流音樂成熟帶動藍牙熱賣

時代是不斷前進不會走回頭路，原來原只藍牙耳機市佔比日漸大於有線耳機，追求好音色的DAP（Digital Audio Player）市場，亦漸漸被智能電話傾向高端精品化。

本身任職於影音器材公司，亦有拍片的影音專家Kenneth Tong直言，入門級DAP（Digital Audio Player）市場已被智能手機及日漸完善的串流平台所取代。Apple不只帶動了藍牙耳機潮流，更神奇的是，iPhone使用的藍牙耳機連接規格，眾所周知是一眾智能手機中最低規格，但因為便捷性，加上Apple Music 串流平台的水準日漸提高，一條龍服務終於還是比「高清音質、無損檔案」更吸引一般用家。

影音專家Kenneth Tong都直言，入門級DAP（Digital Audio Player）市場已被智能手機及日漸完善的串流平台所取代。（YouTube影片截圖）

便捷／音色雙贏提案

不過Kenneth也提供了便捷／音色雙贏提案，就是使用一些輕便的Lightning／USB-C 耳擴線，將老插在手機底部，再駁上有線耳機，就能極限地發揮手機播串流的音色表現，詳情可參考另一篇文章：Fender AE2i Audio Enhancer 聽歌神線2評測｜iPhone推得郁大耳牛