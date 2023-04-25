日本中國排隊黨炒家劣行｜Pokemon card 奇樹新卡炒至30萬日圓，卡鋪百貨店的貨品被有組織的中國排隊黨搶購一空！最近有電視台到遊戲卡鋪做街訪，一位小學生玩家看不過眼，敢言指責「轉售廚」好Cheap！有人將影片轉載到Twitter，共收穫970萬點擊，200萬Like！中國排隊黨和轉售炒家在日本已達影響民生、神憎鬼厭地步！



炒賣轉售過火｜小學生也罵他們無恥

影片來源為日本網上新聞裝「情報7DAYS」，他們就近日Pokemon Card炒賣風波，前去遊戲卡鋪做訪問，年紀輕輕的小學生玩家相當敢言：「炒家真的很混帳！明明自己不是想要，就為了高價轉售給其他人，弄得想玩的人買不到，我覺得他們很Cheap！這樣丟臉的行為，我自己就做不出了。」網民留言稱讚小朋友想法非常正確，合共有多達970萬次點擊數，有人表示「卡鋪應該長期播放這條短片！」「呢個世界好奇怪、小朋友比炒家更有常識」「現在的大人沒救、寄望將來的大人救日本」「做炒家其中一個條件就係唔知醜，你唔尷尬、尷尬就係人哋！」

網民留言稱讚小朋友想法非常正確，合共有多達970萬次點擊數 Twitter @tak_gbp 截圖

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「中國轉售屋」炒濃高達PS5｜轉戰遊戲卡

中國轉售屋即是指成群組隊由「蛇頭」帶隊到百貨店、遊戲店門口，將1人1件限定商品全部搶購一空，再在各平台高價轉售的不道德集團，由於他們的行為並不犯法，零售店跟生產商一直想盡方法，希望商品能直接賣給真用家。比如BANDAI就多次出招玩弄高達模型炒家，比如改發售日、開量鋪貨責死炒價；電器鋪亦設有種種難關，擊退日文也不懂、高達款式也不清楚的排隊黨爪牙。而正因為高達在日本已無利可圖，炒PS5亦已炒濃；中國轉售屋2023年轉場搶購吉卜力樂園精品，以雙倍價在閒魚轉售；又再轉戰Pokemon Card及One Piece Card，令特別卡的炒價在2023年起多次水漲船高！



https://yugiohkakaku.com 圖片

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商家／店鋪／玩家齊向排隊黨宣戰

日本商人早期仍然覺得商品反正要賣，賣給轉售商與一般用家，賺的利潤沒有分別，加上轉售不犯法，但沒多加阻止。然而有數據顯示，這種搶貨手法，會損害正常買家購物意欲。而且商品一但「炒燶」，排隊黨背後集團就會安排手下大量退貨，商店最終也將受害，於是才想出種種方法留住真用家。而近日網民對中國炒家的忍耐已達極限，媒體也爭相報導。由BANDAI贊助的東映超級戰隊新作《王樣戰隊》，甚至在劇內一場法律戲內判「轉售炒家」有罪，並將劇中「炒貨」放上網民發售，且註明「不可轉售」，擺明跟炒家開戰。

BANDAI贊助的東映超級戰隊新作《王樣戰隊》，在劇內一場法律戲內判「轉售炒家」有罪

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（來源：Twitter）