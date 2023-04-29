5G家居寬頻格價｜在光纖入屋寬頻之外，由於 5G 網絡的普及，近年香港又多了標榜「免拉線」高速上網的 5G 家居寬頻，月費、合約期亦較一般光纖寬頻吸引。

最近除了絕大部份的電訊商都有＄200 以下的月費方案，有電訊商更重推＄88 月費優惠，究竟是否真的抵玩？今日《香港01》科技玩物記者就一次比較 5 間電訊商的 5G 家居寬頻方案。



5G 家居寬頻 5 大優點

優點【1】：為偏遠地區用戶提供更多上網方案選擇

由於電訊公司鋪光纖線是要成本，鋪線時會集中考慮人多、密集的地區以收最大效益，變相在偏遠地區的居民往往未能得到高速寬頻，而 5G 家居寬頻就為這類用戶提供了另類的高速上網選擇。

優點【2】：不用拉線安裝

由於 5G 家居寬頻是以路由器直接接收 5G 訊號，故不用約師傅上門拉線安裝，只需要從電訊商獲得 5G SIM 卡、再插入專用的 5G 路由器，連上電源已經即可開放 Wi-Fi 予不同裝置使用。

優點【3】：可隨時加強家中特定區域接收

由於沒有了 LAN 線制約，用戶可以將 5G 路由器搬至家中不同位置，隨時加強特定位置的 Wi-Fi 接收。

優點【4】：不用與同大廈用戶「爭網用」

即使是「光纖入屋」，一般的光纖寬頻服務都要全幢大廈一同分享網絡資源，較為影響穩定性，但 5G 家居寬頻就可以避免與同大廈用戶爭奪資源（但就變相會受 5G 基站的使用量影響）。

優點【5】：合約期有較大彈性

由於 5G 家居寬頻偏向較大彈性，電訊商亦會推出較一般家居寬頻更短的合約期，目前最短的可以達到 12 個月，適合臨時有寬頻需要的用戶。

5 大電訊商 5G 家居寬頻格價

3HK － $88 包路由器咁抵？原來有條件

上年度曾經推出 ＄88 5G 家居寬頻的 3HK，最近趁消費券又再推出類似的限時優惠，最低價依然是＄88，驟聽是全港 5G 寬頻市場中的最低價，但其實依然有特定條件，首先要登記使用的地址是特選公屋／居屋，另外還要加上＄18 的行政費，雖然 Router 費用全免，但限時優惠的每月月費仍然要＄106，並未算平絕全港。

3HK 還有其他兩個方案，分別為＄148 及＄198，其中＄198 方案會加送 5G 寬頻路由器，但就要簽48 個月合約，全期支出約＄9800，高於只簽 24 個月的＄148 方案（租用路由器）近 4 成。

SmarTone － 平均月費＄104

SmarTone 家居寬頻旗下有多種方案選擇，最短合約期為 12 個月，不過月費就高達＄198，如果要平價的話，可以考慮簽 30 個月合約，合約期間會有＄1332 的月費回贈，平均每月＄104 且無行政費支出，不過 5G 路由器就要另外付費租用或購買，全期支出約＄5000。

香港寬頻 － 最平 $88 須另購路由器

香港寬頻同樣有＄88 的月費方案，但與 3HK 同樣有行政費，另外需要簽 30 個月約，而且是沒有租用路由器的選項，而＄88 月費的話，路由器價格為＄1980，驟看可能會覺得＄148 月費、簽 24 個月約會較為優惠，但實際上 ＄88 月費方案的全期支出為＄5100 左右，對比＄148 方案還要便宜數百元。

中國移動 － 最平 $98 須另購路由器

中國移動香港方面提供多種方案，要最平價的話可以簽約 30 個月，就可以月費＄98、且沒有行政費享用 5G 寬頻服務，以單服務費計算，中移動提供的方案其實才是最低價；嫌太長約的話，還可以選擇 24 個月（月費＄128）或 12 個月（月費＄138）的方案。

不過與香港寬頻一樣，中國移動香港是沒有租用路由器的選項，用戶需要另購或自備自己的 5G 路由器，中移動提供的加購價為＄1860，乾脆選擇＄166月費、簽約 30 個月的方案就可以免除麻煩了。

csl － ＄168 月費全包價

市場上各間電訊商的 5G 寬頻方案都有多過一個方案選擇、路由器加購與否又要考慮，令用戶花多眼亂，csl 方面的「5G私家寬頻」就決定化繁為簡，只提供兩個方案：

－ ＄168 月費、簽約 37 個月的方案，就可以享有家居寬頻及加送 5G 路由器；

－ 另外如果家中需要覆蓋更多範圍、需要用到 Mesh 的話，可以考慮月費＄298、同樣簽約 37 個月的方案

由於路由器本身都有一定價值，csl 方案的吸引力不俗，單計月費支出的話，只是約＄4000 左右。