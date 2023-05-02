麥當勞x高達期間限定深圳主題店直擊，巨無霸Gundam立比像登場fans必到打卡｜早前麥當勞宣布與高達聯乘合作推出「巨無霸」RX78-2元祖高達外，同時會在中國兩大分店開設期間限定深圳主題店。對於香港人而言，最近的深圳旗艦店當然是就近的選擇，不過究竟值不值得高達迷前往朝聖？記者立刻現場直擊。



中國麥當勞公布將由4月26日至5月23日，聯乘高達推出線上及線下合作，除了之前在網上開賣搶購「巨無霸配色」的限定版RX-78-2元祖高達外，更在線下多家麥當勞開設期間限定主題店，吸引高達迷前往朝聖。對於香港gundam fans而言，最近的深圳店就在Gundam Base附近，記者就為大家前往深圳主題店現場直擊，即睇值不值得大家北上朝聖！

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巨無霸別注配色的RX-78-2高達立像

全中國合共50間分店都會增設聯乘高達的裝飾，但只有兩間有更會「變身」更全面的「高達粉絲基地」，包括上海龍騰大道餐廳以及深圳歡樂海岸得來速餐廳。當中深圳歡樂海岸分店最就近香港，fans們北上朝聖亦十分方便。各位fans只需要來到深圳後乘座地鐵9號線，來到「深圳灣公園站」E出口，步行數分鐘便會到達。

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可乘坐深圳地鐵到深圳灣公園站前往深圳歡樂海岸得來速餐廳。

一走到深圳歡樂海岸分店門口，在半戶外的地方已經看到巨型的「巨無霸」高達RX-78-2立像，而且更設有一整排高達模型展示櫃，內藏多架Gundam模型，更包括超精細骨架設計的PGU RX-78-2等。而在店內，亦有一架元祖高達RX-78-2立像，同樣是值得各位高達fans打卡朝聖。

高達模型展示櫃

另外，在店內亦推出了多款與高達聯乘的巨無霸套餐及包裝（包括巨無霸漢堡盒、飲料紙杯、餐盤墊紙等），而且更限量贈送高達IP授權手游《爭鋒對決》的限量實體卡牌（合共12款）。可惜記者當日前往店時卡牌已經派完，以及部份特別包裝亦都用完，未能拍攝實物有點可惜。

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各Gundam fans可帶同限量巨無霸高達模型一同前往朝聖打卡