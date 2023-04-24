麥當勞高達／巨無霸高達｜麥當勞作為快餐界龍頭，在國際間可謂無人不曉，同樣地，機動戰士高達（Gundam／鋼彈）亦是日本動漫界最著名的品牌之一，日前這兩大巨頭居然宣布推出聯乘合作活動，更有限定聯乘商品 － 巨無霸高達，對於一眾麥當勞、高達 Fans 而言都非常吸引！



麥當勞 x Bandai！巨無霸配色 EG RX-78-2 元祖高達開箱睇

目前手執《高達 Gundam》品牌的 Bandai Namco 近年都會與不同的品牌合作，推出特別版配色的高達近年較為常見，例如在日本方面就曾與 7-Eleven 合作推出特別配色版本的ν高達及突撃高達等等。

不過今次就首次推出中國內地限定的聯乘企劃，而其合作對象則為中國內地的麥當勞。

今次 Bandai 與麥當勞合作的重點，在於將會推出中國市場限定的「巨無霸配色」特別版 RX-78-2 元祖高達的 Entry Grade（EG）限量模型，其在 4 月 26 日正式發售，早前就為各大內地知名 KOL 送上成品，不少人都已經即時開箱組裝。

麥當勞為 KOL 送上的是禮盒裝，除了 EG 模型之還有一張特別版的收集卡牌（圖 微博）

EG 巨無霸高達輕鬆砌

由於是專為模型新手而設的 EG 模型，全程都不需要工具就能拼砌完成，有經驗的內容創作者表示只需要一個小時就已經看到最終成品👇👇👇

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除了將元祖高達的紅、黃、藍色彩改為橙、啡的巨無霸色，麥當勞特別版 EG 高達最特別之處在於盾牌上可以加上巨無霸配料圖樣的水貼（圖 微博）

香港人要用「特別方法」買巨無霸高達

4 月 26 日至 5 月 23 日，50 座高達立像限時設於全國指定麥當勞高達主題餐廳。其中上海龍騰大道餐廳和深圳歡樂海岸得來速餐廳將為本次合作活動的主題旗艦餐廳，不僅將現場展示經典元祖配色的 RX-78-2高達立像，還將首次展出為本次合作定製的巨無霸配色同款高達立像。

近來香港與中國大陸全面通關，作為香港的高達／麥當勞 Fans，第一時間可能會想到 4 月 26 日到中國內地麥當勞搶購這款特別配色版本的巨無霸高達，然而此次的合作聯乘中，在餐廳消費後贈送的就只有特別版的《高達．爭鋒對決》特別版卡牌，而特別版的巨無霸配色 EG 高達模型並不會在各麥當勞分店發售。

目前麥當勞的天貓預訂頁面已經開放，不過用香港地址作為運單地址的話就會顯示無法購買（圖 天貓）

巨無霸配色 EG 高達模型限量發售 50,000 盒，想要購買的話就必須先在麥當勞的天貓旗艦網店購買指定的巨無霸套餐兌換券（目前正在預訂當中，並需要在 4 月 26 日 00：00 搶付尾款確實），完成購買後方可以得到巨無霸 EG 高達的購買資格、另外加 ¥129 人民幣購買。

值得留意的，是今次搶購活動只開放予中國內地的消費者參與，如果用香港地址是不能購買兌換券的，故香港人需要找身在中國內地的朋友幫忙，或是以集運倉服務提供的中國大陸地址登記作為運單地址，方可以進行進行購買步驟。