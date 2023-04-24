麥當勞巨無霸高達開箱｜中國夢幻聯乘Bandai香港人特別方法先買到
麥當勞高達／巨無霸高達｜麥當勞作為快餐界龍頭，在國際間可謂無人不曉，同樣地，機動戰士高達（Gundam／鋼彈）亦是日本動漫界最著名的品牌之一，日前這兩大巨頭居然宣布推出聯乘合作活動，更有限定聯乘商品 － 巨無霸高達，對於一眾麥當勞、高達 Fans 而言都非常吸引！
麥當勞 x Bandai！巨無霸配色 EG RX-78-2 元祖高達開箱睇
目前手執《高達 Gundam》品牌的 Bandai Namco 近年都會與不同的品牌合作，推出特別版配色的高達近年較為常見，例如在日本方面就曾與 7-Eleven 合作推出特別配色版本的ν高達及突撃高達等等。
不過今次就首次推出中國內地限定的聯乘企劃，而其合作對象則為中國內地的麥當勞。
今次 Bandai 與麥當勞合作的重點，在於將會推出中國市場限定的「巨無霸配色」特別版 RX-78-2 元祖高達的 Entry Grade（EG）限量模型，其在 4 月 26 日正式發售，早前就為各大內地知名 KOL 送上成品，不少人都已經即時開箱組裝。
EG 巨無霸高達輕鬆砌
由於是專為模型新手而設的 EG 模型，全程都不需要工具就能拼砌完成，有經驗的內容創作者表示只需要一個小時就已經看到最終成品👇👇👇
香港人要用「特別方法」買巨無霸高達
4 月 26 日至 5 月 23 日，50 座高達立像限時設於全國指定麥當勞高達主題餐廳。其中上海龍騰大道餐廳和深圳歡樂海岸得來速餐廳將為本次合作活動的主題旗艦餐廳，不僅將現場展示經典元祖配色的 RX-78-2高達立像，還將首次展出為本次合作定製的巨無霸配色同款高達立像。
近來香港與中國大陸全面通關，作為香港的高達／麥當勞 Fans，第一時間可能會想到 4 月 26 日到中國內地麥當勞搶購這款特別配色版本的巨無霸高達，然而此次的合作聯乘中，在餐廳消費後贈送的就只有特別版的《高達．爭鋒對決》特別版卡牌，而特別版的巨無霸配色 EG 高達模型並不會在各麥當勞分店發售。
巨無霸配色 EG 高達模型限量發售 50,000 盒，想要購買的話就必須先在麥當勞的天貓旗艦網店購買指定的巨無霸套餐兌換券（目前正在預訂當中，並需要在 4 月 26 日 00：00 搶付尾款確實），完成購買後方可以得到巨無霸 EG 高達的購買資格、另外加 ¥129 人民幣購買。
值得留意的，是今次搶購活動只開放予中國內地的消費者參與，如果用香港地址是不能購買兌換券的，故香港人需要找身在中國內地的朋友幫忙，或是以集運倉服務提供的中國大陸地址登記作為運單地址，方可以進行進行購買步驟。
麥當勞限定版的巨無霸高達模型有哪些特別之處？
這個限定版的巨無霸高達模型最特別之處在於它的配色，將原本的紅、黃、藍色彩改為了橙、啡色，並在盾牌上加上了巨無霸配料的圖樣。詳細可參考此文。
除了限定版的巨無霸高達模型之外，這個活動還有其他聯乘商品嗎？
除了限定版的巨無霸高達模型之外，這個活動還有特別版的《高達．爭鋒對決》卡牌作為贈品。此外，在50座高達立像限時空降全國指定麥當勞高達主題餐廳中，還可以看到RX-78-2元祖高達立像和為本次合作定製的巨無霸配色同款高達立像。詳細可參考此文。
如何購買麥當勞限定版的巨無霸高達模型？
想要購買這個限定版的巨無霸高達模型，必須先在麥當勞的天貓旗艦網店購買指定的巨無霸套餐兌換券，然後在指定日期前完成購買，才能得到這個模型。另外需要注意的是，此次搶購活動只開放給中國內地的消費者參與。詳細可參考此文。