不論是為了慳電費，還是想希望保護環境，許多人都想盡方法節電。可是，一些人云亦云、習以為常的慳電法，不單慳電效果成疑，更有機會令電器耗損和增加耗電量，導致得不償失。以下 4 個慳電錯誤做法，你又有否做過呢？



1）經常關閉和重啟電器

當然，電器不使用是最慳電，但如果為了慳電而經當開關的話，就有機會弄巧成拙，慳不到電反令家電造成損害。如只離開室內 10 分鐘而隨手關燈，頻繁開關燈對於燈泡的使用壽命有負面的影響。同時，重啟電器所消耗的電量較維持開動更高，如知道不一會兒就要再次開啟電器，就無需關閉。

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2）將家電的溫度調整到極端設定。

很多時為了暖和或降溫，但又為了慳電，會把暖爐或冷氣機的溫度調至最低／最高。但這並不會使這些電器更慳電，反而可能會增加能源消耗，導致需負擔更高的電費。最好的方法，是使用自動模式，根據室內的溫度自動調節升降溫，減少製冷時間。

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3）過分信任節能模式

美國國家可再生能源實驗室（NREL）的研究顯示，部分家用電器的節能模式可能會導致更高的耗電量。例如，部份電視機的節能模式可以降低亮度和色彩深度，從而減少電視的耗電量。但是，在某些情況下，這可能會導致畫面模糊或暗淡，而需要調整其他設定以獲得更好的畫面質量，這可能導致更高的能源消耗。

同樣，部份洗衣機和洗碗機的節能模式可能會增加清洗時間，以降低水和電力的消耗。然而，這也會導致家電使用時間過長，並且在完成清洗之前可能需要多次運行，從而增加其耗電量。

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4）電器唔用就要拔插頭？

許多家電在不使用時會仍然耗電，因此部分人為了徹底慳電會完全把插頭拔除。然而，頻繁拔插電器的插頭並不是省電的正確方式，可機會讓插座內的簧片鬆動，並讓灰塵進入插座縫隙，導致接觸不良或短路冒火花，不僅不會省電，反而會損壞電器的使用壽命。相反，使用定時器或獨立開關拖板等工具，可以輕鬆解決待機耗電的問題。