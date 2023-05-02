小米 13 Ultra 對決 iPhone 14｜小米早前在中國內地發表了 2023 年度的頂級旗艦機 Xiaomi 13 Ultra，雖然國際版至少還要等個多月才會另外上市，但一部擁有如此規格的手機，自然引來科技界各方人士的青睞。



MrWhosTheBoss 找來 Xiaomi 13 Ultra 的國內版本實機與目前 Apple 最強的 iPhone 14 Pro Max 進行實機對決（圖 YouTube）

YouTube 頻道《MrWhosTheBoss》是目前 YouTube 上數一數二的科技主題頻道，新近一條影片就找來 Xiaomi 13 Ultra 的國內版本實機與目前 Apple 最強的 iPhone 14 Pro Max 進行實機對決，結果發現小米的出品在不同範疇上都可以比 iPhone 優勝，令人頗為驚喜。

續航力打成平手、小米靠快充加分？

在小米 Xiaomi 13 Ultra 對決 iPhone 14 Pro Max 之影片中，MrWhosTheBoss 將測試分成大大小小的 12 個部份由外在設計以至機內配置、以至最多人關心的拍攝功能，都有一一比併，其中有幾個範疇小米與 Apple 都打成平手，其中就包括電池續航力。

小米13 Ultra 與 iPhone 14 Pro Max 兩機在進行一連串相同的操作過後，電池都可以撐足 10 小時以上，最終 iPhone 14 Pro Max 在 10 小時 18 分鐘的操作時間後關機，對比小米長 10 分鐘。

然而小米 13 Ultra 因為使用了新的技術，在電池將近耗盡的時侯會進入「Hibernation Mode 休眠模式」，並可以繼續進行電話通話等基本功能，故在續航力評分上 MrWhosTheBoss 將兩者評成平手。

支援最高 90W 電力輸入的小米 13 Ultra 在充電速度上自然會比 iPhone 優勝得多（圖 YouTube）

既然續航力表現相若，手機的充電速度就成為另一個分勝負的關鍵，而這一方面，支援最高 90W 電力輸入的小米 13 Ultra 自然會比 iPhone 優勝得多 － 小米13 Ultra 只是用了 45 分鐘就已經充滿，而 iPhone 還只得 66％。

小米相機功能大勝

在 12 個比併範疇當中，小米 13 Ultra 至少有 5 大方面被 MrWhosTheBoss 認為比 iPhone 優勝，除了上述的充電功能，小米 13 Ultra 的外包裝、屏幕都獲得不俗評價，其中攝影功能更是重點所在。

小米 13 Ultra 的包裝內有齊充電器、又加入專用保護殼，是對比「甚麼也不提供」的 iPhone 之最大優點（圖 YouTube）

至於屏幕方面，小米 13 Ultra 不單有著最高更新率的 120Hz 可變幀率屏幕，另外最高亮度亦達到 2600nits，在室外顯示比 iPhone 更為清晰可讀（圖 YouTube）

講到小米 13 Ultra 的拍攝能力，MrWhosTheBoss 沒有多談其在硬件數據，而是從拍攝體驗著力，講小米今次在 13 Ultra 上成功令拍攝美麗影像變得毫不費力，不但主鏡頭的表現出色，在變焦後一樣可以快速地拍攝質素上乘的相片，而且其對焦性能更是業內頂尖。

在講到相片色彩時，MrWhosTheBoss 坦言小米 13 Ultra 的相片色彩的「準確度」是不及 iPhone 的，然而在現今用家的追求當中，真實感或不是最重要的一環，而小米 13 Ultra 就成功輸出「人們心目中覺得美麗」的相片。

小米拍攝功能有一致命弱點？

MrWhosTheBoss 隨後又示範了小米 13 Ultra 在夜間拍攝方面可以捕捉到比 iPhone 14 Pro Max 更多的細節，因而再為小米加多一分；然而在比併當中，小米 13 Ultra 的拍攝功能卻有一個頗為致命的弱點 － 前置鏡頭質素強差人意。

在 MrWhosTheBoss 的測試中，小米 13 Ultra 的前置鏡頭拍攝質素有非常嚴重的過曝問題（MrWhosTheBoss本身為有色人種，或者令自拍時的調色偏亮），相對之下，iPhone 與 Samsung S23 Ultra 就可以很好地還原人物膚色👇👇👇

與此同時，小米 13 Ultra 的前置鏡頭最高只支援 1080p、30fps 的影片拍攝，在其他對手可以輕易地拍攝 4K、60fps 影片、甚至上試 8K 的同時，小米 13 Ultra 作為 2023 年的頂尖機種，前置鏡頭的拍攝顯然有相當大的進步空間。