香港近日天氣濕又熱，是時候開冷氣入睡；可是睡得舒適、電費單的銀碼自然又會很可觀！究竟睡覺時開冷氣機、校這溫度最慳電？早前「台灣電力」facebook傳授了3招空調節能慳電秘訣。



冷氣慳電貼士1｜出入冷氣房要順手關門

就寢時段，一般都會關上大廳的、開動房間的冷氣機。不知你在半夜起床去洗手間時有無試過，打開房門走出客廳那刻，會感受到一股熱風跑進房內。如果你不即時關房門，冷氣感應到室溫上升，壓縮機要加大功率製冷令室溫降低，會消耗非常多電力！

睡覺開冷氣校這溫度最慳電？

冷氣慳電貼士1｜出入冷氣房要順手關門

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冷氣慳電貼士2｜溫度每調高1度，就能省下空調電力6%

有人會校到很低溫再蓋厚被，但其實只要將溫度設定得更適當，大約可節省6%-10%電力左右，而且體感溫度的分別不大。

冷氣慳電貼士2｜溫度每調高1度，就能省下空調電力6%

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冷氣慳電貼士3｜校26至28度配風扇舒適又慳電

台電又教路，若想同時開冷氣涼快又不想荷包受傷，睡覺時將溫度調校至26℃至28℃，並配以對流風扇令冷空氣平均散布，即可省電又環境。

冷氣慳電貼士3｜校26至28度配風扇舒適又慳電

冷氣慳電貼士4｜不要短時間又開又關

這一點是記者追加的，冷氣的啟動過程耗電比運作時更高，因此若只是出外30分鐘以內，建議維持冷氣機開動，反而會比一開一關更慳電。

冷氣慳電貼士4｜不要短時間又開又關

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網民搞笑第5貼士｜心靜自然涼

台電電力粉絲團的教學圖，剛好有位胖哥哥帶著怒氣提醒室友出入關門。網民笑言：減重後會涼快一點，而且不要輕易動氣，因為心靜自然涼。（笑、又好像有點道理）

網民搞笑第5貼士｜心靜自然涼

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除了台電傳授的冷氣節能貼士，過去hashtech同樣教過8樣冷氣使用禁忌：