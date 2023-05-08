死亡筆記奇招偷藏玩具｜現在會購買模型玩具的，不少都是已經投身社會多年的成年男性，有家室者大有人在，故也有不少是邊玩邊抵著家中妻子的壓力在玩的。台灣就有一位模型玩具迷，為了瞞著妻子偷運玩具「入境」而奇招百出，甚至還借鑑《死亡筆記 Death Note》主角夜神月的招數以避開妻子審查。



模型玩具迷借《死亡筆記》招數偷藏玩具

《老婆不知道我買玩具》是一個以模型玩具為主題的 Facebook 專頁，除了會分享模型、玩具的情報與遊玩心得，又會不時分享專頁主人為了瞞著老婆偷買玩具而想出的招數。

為了瞞著妻子偷運玩具「入境」，此專頁主人奇招百出，包括在家外的便利店拆載有新玩具的包裹（圖 Facebook）

以前他用的方法包括：在家外的便利店拆載有新玩具的包裹，或是在到貨後將紙箱放在大門口、待妻子熟睡後再拿到屋內等等，而最新分享的招數，則參考了《死亡筆記》主角夜神月的一個妙招。

在《死亡筆記》原著之中，夜神月為了洞察有否其他人進入藏有死亡筆記的房間，在房間入口處布置了多重機關，包括在門縫中夾上紙片以及鉛筆芯。

而《老婆不知道我買玩具》的專頁主人就受其啟發，在一個平常只有他會打開的吊櫃門縫處夾上一張膠紙，當櫃門打開時膠紙就會掉下，一般人（亦即是專頁主的老婆）或不會察覺，但當專頁主人回到房間，見到門縫的膠紙不在，就知道有人打開過吊櫃了。

夜神月 6 招助學生考上名牌大學

《死亡筆記》至今仍被奉為動漫界經典的原因，在於當中不少鬥智情節都是建基於現實的，而除了像上述一樣讓人佈置一些簡單的保安措施，年前有日本高中生就按照夜神月的日常時間表進行學習及作息，結果成績突飛猛進，最終考入名校慶應義塾大學👇👇👇