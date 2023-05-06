手機鏡頭報銷｜現今的智能手機功能繁多，除了溝通功能之外，相信最多人常用的就是拍攝功能，但原來並不是樣樣事物都適宜拍攝，有幾樣東西如不遠離很易損害手機鏡頭，而且越高階的手機就越要小心。



舉機拍攝演唱會、男子手機鏡頭秒報銷

近日內地媒體《長江說法》轉載一段影片，片中男子舉機拍攝演唱會開場，但只見畫面突然一閃，影片不單明顯變暗，在畫面更出現橫、豎兩條不會消失的白線。

會出現這樣的狀況，全因激光與一般的光線不同，具有極高的指向性，如果以較大的入射角（即接近 90°）直接照射到手機鏡頭內的感光元件表面，會直接燒毀上面的受光面，做成不可逆的損害，要令受激光損害的手機鏡頭回復正常，目前就只有更換感光元件一途。

這幾樣東西都危害智能手機鏡頭

除了激光之外，還有不少東西會對相機鏡頭做成損害、影響拍攝功能，各位在使用手機時可以多加留意👇👇👇

【1】太陽

很多人會利用手機拍攝太陽，但其實有可能損壞手機鏡頭（網上圖片）

雖然太陽放出的光線並非像激光般具指向性，但手機鏡頭的鏡組其實就是一組放大鏡，如果將其對準太陽拍攝，太陽光的能量會聚焦於感光元件表面，慢慢地熔化、燒毀感光元件的受光面，做成與激光類似的不可逆損害。

【2】電單車／汽車引擎

早年 Apple 竟已經確認類似的電單車手機架會對鏡頭做成傷害（網上圖片）

現在的高階智能手機，不少都具備有光學防手震（OIS）功能，其實就是用一個迷你摩打移動感光元件，以抵消手部在拍攝時的抖動，但由於此減震架構為物理機械式，如果受到持續不斷的震動，摩打有可能會受損，令 OIS 功能失效，甚至會形成奇怪的影像抖動。

【3】水汽

目前有很多手機都已經取得不同等級的防水防塵認證，但其實這樣的防水不少都是靠會隨時日消失的塗層保護，久而久之就會有液體入侵機內的危險，水珠會凝結在鏡頭玻璃之內，極難以清理。

水珠會凝結在鏡頭玻璃之內，極難以清理。（網上圖片）

如果經常會帶手機進入浴室就更要注意，因為帶有高溫的水蒸汽不單會加速塗層消散，更會進入手機之內，首當其衝被影響的就是相機鏡頭。