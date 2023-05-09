手機工作｜智能手機的功能眾多，已堪比一部小型電腦、甚至可以用來在上面進行一些簡單的工作，然而在另一方面，「工作時使用手機」又被不少老闆／上司視為偷懶的象徵，在中國內地早前就發生一宗有關「用手機工作」的爭議。



內地女用手機工作、被老闆偷拍辱罵兼開除

今時今日利用手機的確已可完成不少工作（網上圖片）

日前內地媒體《涇渭視頻》收到一名內地網民報料，指她在工作期間因為使用手機辦公而被老闆認定為「摸魚」、而且更揚言即時開除。當事人安女士，據稱任職網絡內容營運，工作內容包括剪接影片，然後還要在網上搜集影片素材，故工作時會利用手機絕對合情合理。

然而以手機上網找素材此一舉動，卻被公司總經理看到，並且從後偷拍被上載於微信工作群組內大興問罪之師，一方面指同事在上班時間用手機是偷懶，另一方面出言侮辱、質疑事主所在的整個部門的工作表現，並發出即時指示要將偷拍片段中的安女士開除。

安女士親撰信件，並舉出不同理據指自己使用手機的目的、時間都沒有問題（圖 涇渭視頻）

安女士看到有關訊息之後感到不憤，故親自撰信予有關經理作出澄清並要求道歉，然而該經理的態度十分惡劣，更自信地叫安女士直接提出訴訟云云。

律師：須支付賠償金

安女士在事後並未有正式將公司經理告上法庭，然而因為過程中感到不被尊重，據說目前已經在辦理離職手續。然而若然總經理當時堅持要辭退安女士，就或需要負上法律責任。

律師指出，由於勞動合同解除事關重大，因此中國內地的勞動法對其條件和程式做了嚴格規定（網上圖片）

據《涇渭視頻》方面向律師查詢，由於勞動合同解除事關重大，因此中國內地的勞動法對其條件和程式做了嚴格規定，僱主辭退員工必須要遵守嚴格的法律條件和程式，不是說辭就可以辭。

不正確的辭退有很多的情形，主要表現為「事實依據不充分」、「法律依據不準確」及「操作程式不合法」等等，若然違反任一，僱主則屬違反法律規定解除或者終止勞動合同，應當向員工支付經濟賠償金。