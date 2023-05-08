新加坡旅行SIm卡實測｜近月開關後，除了日本、韓國、泰國及台灣外，不少人都會選擇前往新加坡旅行，去得旅行當然要考慮選購Sim卡上網吧。今次記者就在深水埗鴨記檔攤，找到兩張約40元的新加坡旅遊數據sim卡（包括星馬泰都用得）。另外，還在網上購買了一張約50元的sim卡（包括語音電話），實測當地速度，看看值不值得入手。



今次記者於鴨記購入2張新加坡用數據sim卡，包括CMLink 5日星馬泰以及Hong Kong Mobi的8日東南亞可用的漫遊數據卡，兩張卡都只賣40元左右，十分便宜。另外，因為記者希望可擁有當地電話號碼作聯絡（包括call車及book位），因而在網上（KKDAY／KLOOK）購入一張附當地通話及數據功能的sim卡（10日100GB數據）。記者今次就在地鐵站內及多個景點實試，看看這三張卡表現如何，值不值得入手？

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今次記者購入了3張不同漫游數據sim卡，於新加坡實測網速。

．CMLink 5日星馬泰

使用地區：新加坡、馬來西亞、泰國

數據流量：5GB／5日

售價：約$40

這一張由中國移動推出的漫遊sim卡，可以在新加坡、馬來西亞及泰國三地使用的數據sim卡，除了5日外，還有8日以上的選擇，十分合適一次過去這三地旅行的用家使用。網速方面，這張卡在當地可以接收5G網絡，網速非常快速，就算在地鐵平均都有50Mbps以上，而且不少地方更可以接收到達150Mbps，十分理想。每日平均1GB的流量，對於一般使用還足夠，但如果要時常睇片的用家，就可能有點緊張。

．Hong Kong Mobi 8日東南亞漫遊數據卡

使用地區：日本、南韓、新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、台灣、中國、澳門、印尼

數據流量：6GB／8日（包括香港1GB）

售價：約$40

可以在多個東南亞地方使用的數據sim卡，由csl提供網絡，表現還算不錯。在地鐵、及多個景點實測之下，雖然只是4G網絡，但平均都有40－50Mbps，尚算合格。不過勝在可以多地使用，對於一次過去多個國家旅行的用家，亦都是值得考慮。

速度雖然不算非常快，但都夠用。

．StarHub 高速上網＋語音通話 10日4G SIM卡

使用地區：新加坡

數據流量：6GB／8日

售價：約$54

KKDAY直購連結、KLOOK直購連結

因為今次記者打算在新加坡call車及book餐廳，因此就決定在網上購入當地的sim卡，選擇這一張StarHub是因為新加坡樟宜機場T1-T4都可以取得，一落機便可以立刻入手。而且數據多達100GB，10日基本上一定夠用。雖然都只是4G網絡，但比想像中還要快，大部份地方都有70-80Mbps，而且有時更有貼近100Mbps的網速，非常令人滿意。另外，還有1000 分鐘本地外撥通話、100 條本地簡訊和免費接聽電話、30分鐘長途電話 (IDD 018)，同樣非常夠用。

StarHub的表現相當不錯。

總結



實測這三張sim卡，論性價比網購StarHub的sim卡的確十分抵用，而且有多達100GB流量，就算share埋畀朋友用都夠用。不過如果想要有更快速度，可以有5G網絡的CMLink就可能是比較好的選擇。

