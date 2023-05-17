香港氣溫漸高，加上近日80至90度相對濕度，不開冷氣機長夜實難以入眠。有網民在網上提問，冷氣機本身都有除濕功能，那在又熱又濕的日子，開那個模式會更好？不少網民留言給意見，分析兩個功能的原理之別，大家一齊睇睇。



冷氣除濕抽乾荷包

有網友家中冷氣機兼具製冷／除濕兩種模式，於網上提問：就算同樣是校26度，開除濕功能時達到指定溫度仍會凍到打冷震，而一般製冷模式則比較自然而舒適，大惑不解於是到fb「爆系知識家」提問，網民解釋：「因為冷氣模式，達到室內溫度之後，壓縮機會停止，剩下送風，而除濕模式，壓縮機則是持續運轉不會因為室內溫度到而跳開。」（記者註：部份品牌冷氣可控制指定溫度）所以除濕功能更耗電，荷包都一樣被抽乾！

「爆系知識家」截圖

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冷氣機／抽濕機邊樣更慳電？

之後就有人提到，那是否將除濕工作另外交給抽濕機會更好？有網民同意，當初正是因為冷氣除濕太耗電，才會開發出除濕機，以下為例子，冷氣除濕的效率比單一機型抽濕機快3倍，但耗電卻高達2倍！

冷氣機（1匹）｜耗電約為600至800瓦，除濕模式效果：每降1度濕度需1.2小時



抽濕機｜耗電約為400瓦，除濕模式效果：每降1度濕度需2.5小時



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冷氣機開抽限制大｜用凍到癲

換言之，冷氣抽濕效果雖然比抽濕機好，但消耗電量相對較大，另外它不能同時控制室溫，又不能改變送風速度，所以做成又凍又耗電。另外，冷氣機抽濕必定會令室溫下跌，如果撞到濕凍天氣仍然靠冷氣除濕，就會做成室溫過低，部份冷氣更無法在室溫低於16度時使用。所以住在潮濕地區的網友，還是多購一部抽濕機會比較實際。

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