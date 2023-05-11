WhatsApp再被爆出私隱安全問題，Twitter 工程師 Foad Dabiri 在 Android 的 Privacy Dashboad 中，發現就算完全關上 WhatsApp 程式，Meta 仍會在後台打開咪高峰，存在偷聽用戶私隱的可能，這已經不是第一次出現 WhatsApp 涉及私隱安全問題。



現時，部分 Android 手機上的 App，如正在取用鏡頭或咪高峰時，會在螢幕右上角出現「小綠點」。而在最近幾星期，有一些 Android 用戶發現手機上的「小綠點」一直出現，但手機並沒有打開任何 App。檢查 Privacy Dashboad 後發現，原來是 WhatsApp 一直使用咪高峰導致，即使沒打開 WhatsApp或在後台運作，也不會停止取用咪高峰。根據受影響用戶共享的截圖顯示，Meta 會連續幾分鐘內持續取用咪克風。

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WhatsApp 將問題歸咎於 Android bug

Foad Dabiri 發現這個問題已經存在好幾周，甚至在多個版本中都沒有修正，而根據用戶報告，Google Pixel 和 Samsung Galaxy 手機受到的影響最大。WhatsApp 針對這情況表示，該 App 並沒有擅自取用咪高峰，而是 Android 系統的 Bug，令Privacy Dashboad 上顯示 WhatsApp 正在取用咪高峰。

由於 Google 並未回應是否系統出現 Bug，因此目前未能確定 WhatsApp 並沒有擅自取用咪高峰。如用家發現手機上的「小綠點」無故出現，就要小心可能有 App 正在竊取用戶私隱。

資料來源：Android Headlines

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