一卡兩號Sim卡中國、澳門實測，中港澳台四地數據上網速度如何？竟有一缺點未能即買即用｜不少港人北上中國大陸內地，如需要大陸電話用作登記不同服務或聯絡外，除了在當地出電話Sim卡外，還可選擇本地的「一卡兩號」sim卡。早前記者於鴨記見到一張150蚊「一卡兩號」年卡。記者入手，於中國及澳門實測，看看這張卡值不值得入手呢？



今次記者於深水埗鴨記找來一張$150的「一卡兩號」Sim年卡，標榜有中國、香港、澳門及台灣四地15GB數據流量，看起來都相當厲害，究竟這張卡值不值得時常返國內的用家入手呢？

一卡兩號Sim年卡 中國、澳門實測

首先這張卡是由「3HK」提供網絡，手機顯示「3」以外，就連登記「實名」時都是進入「3HK」的網頁，與以往一般只會顯示「副廠」公司的名字，十分特別。

而這張卡雖然說有15GB 中港澳台四地流量，但當中10GB是任用數據外，另外5GB則是社交媒體使用數據（包括WhatsApp、FB、WeChat、Line及IG）。這樣的設定有好有壞吧，壞處而言以年卡來說10GB數據不算多，而優點就是5GB獨立給予社交媒體，令用家不容易因為用盡主要數據而令用家「完全失去聯絡」（更何況FB及IG都用去不少數據）。當然如果不夠用，大家還可以可以增值後，以198元來購買額外11GB＋5GB數據。

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這張一卡兩號卡於深水埗約賣$150左右。

單以數據量而言，這不算是一張十分抵用的中港澳台數據年卡（有更多更平的選擇），可是它另一最大賣點便是可以每個月$19（30日）申請中國副號電話，用作申請國內不同的服務或用作香港飛線後於國內接收電話。卡內已有20元儲值額，足夠大家開啟30日副號，如果需要更多時間，可繼續月購或190元購買300日來保留電話號碼。

香港、中國、澳門及台灣都用得。

未能即買即有副號？

這張卡不單需要在香港實名認證外，如要申請國內副號同樣需要利用回鄉卡實名認證。雖然香港實名認證只需十數分鐘完成，數據即買即用，但國內副號卻不能夠即申請即使用，記者實試登記副號，至少要等24小時後才能完成認證開啟，不能夠即買即開副號，相信是這張一卡兩號sim卡最大的缺點。

👇👇副號登記步驟👇👇

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一卡兩號網速實測

網速方面，這張卡雖然只能接收4G網絡（無論在香港、中國及澳門都是4G），而卡面就寫這張卡網速可達42Mbps。記者無論在中國內地人來人往的地方、地鐵或在澳門旅客區時，網速都非常不錯。一般都有30-40Mbps，某些地方更曾衝上超過100Mbps網速，非常不錯。

雖然只有4G，但網速尚算不錯。

記者在香港、中國及澳門三地實試，網絡接收力都算不錯，而且網絡又夠快及穩定，當然就連FB、Google及Youtube等網站都沒有問題，令人滿意。如果對於時常出入三地，而且又需要國內副號，這張150元的一卡兩號算是不錯的選擇。不過如果想即買即有國內號碼的用家，這張卡就未能滿足大家了，因為至少要等一日才能開啟副號。如需要急趕國內副號，只有在國內電訊商出卡才可。

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