騎劫手機屏幕｜智能手機功能多多，但故障起來花款亦特別多，但如果你的手機忽然自己掃屏幕、上網，你就要格外小心，因為你的手機可能已被黑客以新式手法入侵。



手機入侵新手法 Ghost Touch

網路安全公司 NordVPN 的專家 Adrianus Warmenhoven 日前對傳媒透露，智能手機目前正面對一種新式的惡意入侵手法，名為「Ghost Touch」，其原理是透過電磁干擾（EMI）的手段，為手機屏幕輸入假的觸控指令、令其以為受用戶手指觸控，但其實已遭黑客控制。

將手機放在桌面都可以被駭，驟聽似是電影情節，但現在可能成真（網上圖片）

Ghost Touch 攻擊目前最大限制是發動距離較短，攻擊距離被限制於 40mm 以內，然而據 NordVPN 方面表示，觸摸屏幕入侵最常見的地方是公共場所，例如圖書館或咖啡廳等，攻擊者只要提前在桌子下準備好入侵設備，當人們將手機反面朝下放在桌子上時，就可以進行入侵。

9 部手機被發現漏洞

根據 NordVPN 公開的資料，目前 Ghost Touch 被證明可以在 9 個智能手機型號上運行，全都是數年前上市的中價機種，包括 iPhone SE（2020）、Samsung Galaxy S20 FE 5G，小米 Redmi 8 以及Nokia 7.2 等等。

由於 Ghost Touch 是以物理方式干擾，故向來保安水平甚高的 iPhone 亦被曝露於危險之中（資料圖片）

至於要如何知道用戶的手機是否被入侵？只需要留意你的手機有否以下徵狀：

－ 自行替用戶接聽電話或自行解鎖

－ 自行打開用戶不知道的網頁

－ 自行登錄用戶的銀行帳戶

－ 自行打開文件

－ 自行播放影片

－ 在搜索框中自行輸入文字

被入侵的手機，其屏幕觸控可被完全控制，可以進行的操作有很多，除了安裝不同的惡意軟件，或是打開銀行 Apps 盜取金錢外，黑客亦可能為其設定以 Wi-Fi 或藍牙連接至特定的站點，進行更遙距的控制。

如何保護自己免受觸摸屏幕入侵？

為了防範被黑客以 Ghost Touch 騎劫，NordVPN 的安全專家建議用戶為手機添加更多的安全性措施，如設定密碼、面部識別、指紋或PIN碼解鎖等等，另外，當帶手機到公共場所時宜更加警惕，不要讓手機無人看管，這將大大減少它被入侵的可能性。

另一方面，雖然安裝防毒 Apps 無法防止 Ghost Touch 攻擊，但如果不法分子控制了你的手機，這些 Apps 仍可以將一部份惡意軟件的安裝中斷，以提升手機的安全系數。