惠而浦開倉家電 55折買雪櫃 抽濕機、洗衣機$1890 做多步再減5%
撰文：長濱睡睡
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惠而浦 Whirlpool 網上商店W-Mall於即日至5月31日發售多款折扣家電，最低減至55折，$1890買洗衣機，抽濕機+$88 加保養至3年，窗口式冷氣機送裝機／收舊機／洗1次冷氣等付加優惠。
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RESH CARE前置式洗衣機
7kg / 1000轉(FFCR70110)原價$5,898／55折 $3,190／送Power Fresh洗衣機除味片(價值$128)／加$88延長多1年原廠保養 (價值 $700)
即溶淨葉輪式洗衣機
6.5公斤 / 850轉(VEMC65810) 原價$2,798 ／ 66折 $1,890／送基本安裝 (價值 $115)．送潔霸抗菌防噏超濃縮洗衣液1支 (價值 $39.9)．加$88延長多1年原廠保養 (價值 $500)
惠而浦開倉家電 55折
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用MasterCard結帳再減5％
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惠而浦網店W-Mall：網頁
惠而浦開倉家電幾時開賣？
惠而浦 Whirlpool 網上商店W-Mall於即日至5月31日發售多款折扣家電，詳情可以參考本文章，睇睇有乜洗衣機、雪櫃、抽濕機平貨！
惠而浦開倉家電有咩賣？
惠而浦 Whirlpool 網上商店W-Mall 家電最低減至55折，有$1890買洗衣機，抽濕機+$88 加保養至3年，窗口式冷氣機送裝機／收舊機／洗1次冷氣等付加優惠。