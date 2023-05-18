惠而浦 Whirlpool 網上商店W-Mall於即日至5月31日發售多款折扣家電，最低減至55折，$1890買洗衣機，抽濕機+$88 加保養至3年，窗口式冷氣機送裝機／收舊機／洗1次冷氣等付加優惠。



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RESH CARE前置式洗衣機

7kg / 1000轉(FFCR70110)原價$5,898／55折 $3,190／送Power Fresh洗衣機除味片(價值$128)／加$88延長多1年原廠保養 (價值 $700)



FRESH CARE前置式洗衣機（7公斤 - 1000轉）55折 $3,190（圖片來源：惠而浦）

即溶淨葉輪式洗衣機

6.5公斤 / 850轉(VEMC65810) 原價$2,798 ／ 66折 $1,890／送基本安裝 (價值 $115)．送潔霸抗菌防噏超濃縮洗衣液1支 (價值 $39.9)．加$88延長多1年原廠保養 (價值 $500)



即溶淨葉輪式洗衣機 原價$2,798 ／ 66折 $1,890 （圖片來源：惠而浦）

惠而浦開倉家電 55折

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