Google 免費帳戶將被刪除｜由於 Google 會為每個 Google 帳戶（亦即 Gmail 戶口）提供多達 15GB 的免費雲端儲存，曾幾何時有不少人大量申請 Google 帳戶，再將之當成免費的儲存空間使用，然而 Google 近年在這方面的政策不斷緊縮，在稍早之前再表明會對特定種類的 Google 帳戶「開刀」。



Google 將刪閒置帳戶

2020年，Google 表示將刪除長期未使用的帳戶中存儲的內容，例如 Google Drive／Google Photos 中的檔案，以騰出保留儲存空間，但帳號在此政策之下仍然會被予以保留。不過，在日前更新的閒置政策中，Google 方面就表明由今年晚些時候開始，官方將會著手刪除舊的未使用帳戶。

在最新的 Google 官方 Blog 文章當中，寫明「如果 Google 帳戶至少兩年未被使用或登錄，Google將刪除該個人帳戶及其內容。」（圖 Google）

在最新的 Google 官方 Blog 文章當中，註明「如果 Google 帳戶至少兩年未被使用或登錄，Google將刪除該個人帳戶及其內容。」屆時除了 Gmail 電子郵件地址變得無法登入外，Gmail 內的郵件內容、日曆事件、Drive、Docs 和其他 Workspace 文件以及 Google 照片備份也將被一併刪除，而被刪除的帳戶名稱、電郵地址並不會被放出再供人註冊。

然而值得一提的，是如果該帳號至少有上載過一段 YouTube 影片，鑑於舊影片可能會存在一定的歷史意義，該帳號就可以被予以保留。與此同時，此項目僅適用於免費的個人 Google 帳戶，而不包括由企業或學校管理的帳戶。

Google 將從 2023 年 12 月開始刪除未使用帳戶，而在刪除帳戶之前，Google 將在幾個月內向帳戶電子郵件地址和後備電子郵件（如果有提供的話）發送多次通知。

7 個動作保持 Google 帳戶活躍

使用已登錄帳戶的 Android 設備亦算是將帳戶保持活躍（圖 Digital Unite）

要避免 Google 帳戶被當成閒置帳戶，除了定期登錄外，以下 7 個基本操作也算作「活動」，包括：

－ 閱讀或發送電子郵件（例如查看閒置警報）

－ 使用Google Drive

－ 觀看YouTube視頻

－ 在Google Play商店上下載應用程序

－ 使用Google搜索

－ 使用Google登錄在第三方應用程序或服務上登錄

－ 使用已登錄帳戶的 Android 設備

Google為什麼要刪除帳戶？

Google 在做出今次的政策更改時，搬出了安全原因，因為閒置帳戶往往帶有「可能已被破解」的舊或重複使用密碼，除此以外，Google 的內部份析顯示，被遺棄的帳戶設置了二步認證的數量至少比活躍帳戶少 10 倍。

二步認證一直是 Google 及其他網絡巨頭都一起力推的保安功能，但顯然如果長時間不理帳戶的用戶是不會考慮加多一重保安措施的（圖 Vox）

這意味著這些閒置帳戶相對地更為脆弱，一旦帳戶被破解，它可以用於大量的不法用途，從身份盜竊到惡意內容（例如垃圾郵件）的傳播等等。與此同時，將閒置帳號保留亦意味著 Google 將大量保管用戶未使用的個人資料，在私隱意識抬頭的世代，這顯然不符合業界標準，故才會有此新政策出台。