這一類Google帳號將被永久刪除、這7項要求要滿足任一方可避免
Google 免費帳戶將被刪除｜由於 Google 會為每個 Google 帳戶（亦即 Gmail 戶口）提供多達 15GB 的免費雲端儲存，曾幾何時有不少人大量申請 Google 帳戶，再將之當成免費的儲存空間使用，然而 Google 近年在這方面的政策不斷緊縮，在稍早之前再表明會對特定種類的 Google 帳戶「開刀」。
Google 將刪閒置帳戶
2020年，Google 表示將刪除長期未使用的帳戶中存儲的內容，例如 Google Drive／Google Photos 中的檔案，以騰出保留儲存空間，但帳號在此政策之下仍然會被予以保留。不過，在日前更新的閒置政策中，Google 方面就表明由今年晚些時候開始，官方將會著手刪除舊的未使用帳戶。
在最新的 Google 官方 Blog 文章當中，註明「如果 Google 帳戶至少兩年未被使用或登錄，Google將刪除該個人帳戶及其內容。」屆時除了 Gmail 電子郵件地址變得無法登入外，Gmail 內的郵件內容、日曆事件、Drive、Docs 和其他 Workspace 文件以及 Google 照片備份也將被一併刪除，而被刪除的帳戶名稱、電郵地址並不會被放出再供人註冊。
然而值得一提的，是如果該帳號至少有上載過一段 YouTube 影片，鑑於舊影片可能會存在一定的歷史意義，該帳號就可以被予以保留。與此同時，此項目僅適用於免費的個人 Google 帳戶，而不包括由企業或學校管理的帳戶。
Google 將從 2023 年 12 月開始刪除未使用帳戶，而在刪除帳戶之前，Google 將在幾個月內向帳戶電子郵件地址和後備電子郵件（如果有提供的話）發送多次通知。
7 個動作保持 Google 帳戶活躍
要避免 Google 帳戶被當成閒置帳戶，除了定期登錄外，以下 7 個基本操作也算作「活動」，包括：
－ 閱讀或發送電子郵件（例如查看閒置警報）
－ 使用Google Drive
－ 觀看YouTube視頻
－ 在Google Play商店上下載應用程序
－ 使用Google搜索
－ 使用Google登錄在第三方應用程序或服務上登錄
－ 使用已登錄帳戶的 Android 設備
Google為什麼要刪除帳戶？
Google 在做出今次的政策更改時，搬出了安全原因，因為閒置帳戶往往帶有「可能已被破解」的舊或重複使用密碼，除此以外，Google 的內部份析顯示，被遺棄的帳戶設置了二步認證的數量至少比活躍帳戶少 10 倍。
這意味著這些閒置帳戶相對地更為脆弱，一旦帳戶被破解，它可以用於大量的不法用途，從身份盜竊到惡意內容（例如垃圾郵件）的傳播等等。與此同時，將閒置帳號保留亦意味著 Google 將大量保管用戶未使用的個人資料，在私隱意識抬頭的世代，這顯然不符合業界標準，故才會有此新政策出台。