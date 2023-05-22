久石讓音樂會2023門票抽籤公開發售， 6大Urbtix搶票攻略｜附連結｜原訂在2020年香港舉行的久石讓音樂會，等了多年終於再來。「久石讓音樂會2023」決定將於6月22－24日再次舉行，而且今次以以抽籤及實名制公開發售，樂迷們要留意了。



（5月29日更新：查詢久石讓音樂會2023門票抽籤結果連結及方法）

查詢抽籤結果連結：按此前往

前往Urbtix指定網站後，輸入登記編號便可以立刻查到是否中籤，首輪中籤者可在2023年6月1日 (星期四) 上午10時至下午6時期間，憑電郵內的指定連結登入城市售票網的「久石讓音樂會」專頁購買門票。逾時將被視為放棄購票資格而不作另行通知。

不少樂迷期待的久石讓大師，終於再度來港舉行音樂會。今次會方為了讓樂迷們能獲公平機會購買門票，「久石讓音樂會」三場演出（6月22日至24日）將以抽籤及實名制公開發售，而且音樂會約八成門票將分配予公眾購買（預計大約3000座位公售）。所有登記抽籤人士首先以抽籤形式分配購票資格，中籤者將按抽籤次序分為兩組：（1）首輪中籤人士；及（2）候補名單。中籤人士可於透過專用連結在城市售票網（只限網站及手機購票應用程式）購買門票。每人最多只限購買門票兩張。而門票將印有每位持票觀眾的英文姓名，持票觀眾須於音樂會入場時出示附有照片的有效身份證明文件作核對之用。門票將不能轉讓。

網上登記抽籤將於2023年5月22日早上10時至2023年5月24日晚上8時截止。於登記時段內，所有登記的中籤機會均等，毋須搶先登記。（已經登記完結）

在網上登記抽籤時所需資料：

1. 登記人的英文姓名，必須與附有照片的有效身份證明文件*上的姓名相同，中籤人士購票時將自動成為主持票人；

2. 信用卡的首六位及尾四位號碼，如若中籤，交易必須以此信用卡完成，請留意信用卡的有效日期；

3. 登記人的電郵及手提電話，以作登記驗證及中籤時聯絡。



音樂會長約 1 小時 45 分鐘，包括一節中場休息。

久石讓音樂會2023門票抽籤：連結1、連結2

久石讓音樂會2023 門券、座位表及價錢資訊

官方正式公布了「久石讓音樂會2023」座位表及門券價錢等資訊。座位為$1980、$1480及$680。

久石讓音樂會2023 公開發售資訊

久石讓音樂會2023 先以抽籤方式決定分配購票資格，成功中籤人士可於Urbtix購買。

久石讓音樂會2023 有購買限制嗎？

合共3場音樂會，官方指8成位置提供公眾購買，估計大約3000張門票發售，每人最多只限購買門票兩張。

而記者新Urbtix示範Eason購票流程，及其排隊系統，好讓大家熟知。👇👇新Urbtix 系統購票流程👇👇

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👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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久石讓音樂會2023何時舉行？ 久石讓音樂會2023三場演出（6月22日至24日），購票詳情請看搶飛攻略 久石讓音樂會2023 購買詳情？ 門票以抽籤及實名制公開售，2023年5月22日上午10時起接受抽籤登記，購買連結及心得 久石讓音樂會2023於哪個場地舉行？ 香港文化中心音樂廳 舉行 久石讓音樂會2023 門券詳情？ 門票價格為$1980、$1480、$680

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久石讓音樂會2023門票抽籤公開發售｜成功搶購6大心得



雖然今次久石讓音樂會是以抽籤方式分配購票資格，但成功取得資格後都要在指定時間內前往Urbtix購票，想購得好位置都要夠快手，因此想購得好位置都要留意以下心得。

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Urbtix建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會讓用家選擇進入購買「鄭秀文演唱會2023」主頁，因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

電腦外，手機亦最好安裝Urbtix app同時搶。

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

以往經驗Urbtix出售約64000張門券，大約可賣數小時，不過每當只餘下不足2-3千張門券時，server便會開始愈來愈拖慢，因此就算大家成功登入購票時，每一步都可能要load不少時間，一定要耐心等待每一個購票步驟。如果某一步驟等了很久都load不了，可嘗試按back重來。另外，有時server因太多人登入而極度不穩定，或許會不知原因而被踢出去，此時亦可嘗試按「退回」試一試能否回去登入。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

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技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。