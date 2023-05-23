iPhone 回收價｜一般而言，手機隨著推出時間日久，其在市場上的回收價將會不斷下調，即使是被外界視為較「保值」的 iPhone，亦理應逃不出這個命運；然而 Apple 就以官方回收價說出另一個故事，在最新一次的價格調整當中，Apple 居然再次調升大部份 iPhone 舊型號的回收價，令 Trade-In 的吸引力有所增加。



iPhone 13 全系列回收價再升

Apple 官方向來會不定期對旗下產品的 Trade-In 價格進行調整，而以 iPhone 而言，其全系列的回收價絕大部份時間都是隨推出時間增長而一路下調，近年 Apple 對於較後期推出的新作降價就明顯較為兇狠，iPhone 13 系列在 iPhone 14 系列上市之後，回收價就曾累跌千多元。

然而在對上一次的調整當中，Apple 就上調了 iPhone 13 系列的售價，來到 2023 年 5 月的調整，iPhone 13 系列四個型號的價格都有繼續回升，最好表現的有 iPhone 13 Pro 兩機，分別升幅超過 5％ 及 4％，其中 iPhone 13 Pro Max 的官方回收價更重回＄5000 以上水平。

iPhone 13 Pro Max 的官方回收價重回＄5000 以上水平（資料圖片）

而在一眾 Apple 舊機當中，年代較久遠的 iPhone 8 回收價更上調了＄100，升幅對比 3 月時大升18％，原因主要是基數太低，但眼見 2017 年上市的舊機回收價仍然有上升空間，相信是 Apple 用戶所樂見。

👇👇Apple iPhone 系列官方 Trade-In 新舊回收價對比（2023年5月最新）👇👇👇

眾所周知，Apple 的官方回收價接近市場最低價，但依然有其指標作用，預料是次官方調整會間接影響坊間零售商、電訊商的 iPhone 回收價，要在近期 Trade-In 換機的用戶可以留意一下。

其他 Apple 產品回收價皆錄微升

Apple 對於回收價的調整卻並非一路向下，除了最多人留意的 iPhone 系列產品之外，Apple 是次的回收價調整還包括其他裝置包括 Mac、iPad 以及 Apple Watch 等等，而且同樣錄得輕微上升。

👇👇👇Apple Mac 系列官方 Trade-In 新舊回收價對比👇👇👇

👇👇👇Apple iPad 系列官方 Trade-In 新舊回收價對比👇👇👇

👇👇👇Apple Apple Watch 系列官方 Trade-In 新舊回收價對比👇👇👇

二手手機交易 8 點注意事項、買／賣機都要留神

手機乃是相當貼身的科技用品，買得二手機，就要預期手機的保養期已過、甚或所剩無幾，如果日後出現故障，買家基本上只能尋求第三方維修方案。故除了買家要檢查清楚手機狀況、賣家方面亦有責任協助買方測試手機功能，以免在交易後才發現問題。

一般網上交易的鐵律：相約在明亮而有一定人流的地方進行手機交易，方便買家檢查手機之餘，雙方的錢銀交收亦更有保障（圖 網上圖片）

👇👇👇按圖看二手手機交易買／賣方 8 點注意事項👇👇👇