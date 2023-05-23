Dyson全新濕拖、吸塵機器人及空清機直擊｜Dyson早前一口氣公布多台新家電，包括擁有濕拖功能的新吸頭Submarine配V12s無線吸塵機、Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde空氣清新機以及Dyson 360 Vis Nav吸塵機器人。記者有機會在發布會前直擊Dyson新加坡廠房，親身試玩三部新品。



今次記者早前前往位於新加坡的Dyson廠房，不單看到Dyson過往歷來iconic的產品外，更近距離接觸最新科技研發的新產品。當中更是剛公布的三件新產品，全都是不少港人注目留意的家電，當中包Dyson首次推出「濕拖」功能的吸頭「Dyson Submarine洗地滾筒吸頭」、全新設計的「Dyson 360 Vis Nav吸塵機器人」以及擁有更強大範圍的「Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde空氣清新機」。

👉 夏日家電慳電貼士｜冷氣、熱水爐、雪櫃｜做多步零消費年省千元

記者早前前往Dyson新加坡總部，直擊幾款新產品。

Dyson首次推出濕拖吸頭，對應V12s吸塵機

．Dyson濕拖乾吸二合一

Dyson Submarine洗地滾筒吸頭是Dyson V12s Detect Slim Submarine乾濕全能洗地吸塵機的全新配件，令用家可有更多家居清潔解決方案。只要有這款吸頭，就可以完成清洗、偵測和解纏結等多種功能。用家只需要在吸頭注入適量的水，一開機一拖便可以有效去除硬地板表面的溢濺物、污漬和細小碎屑。令地板可以有嶄新光亮清潔效果而不使地板過濕，而且洗地滾筒吸頭採用八點供水系統設計，通過加壓室，均勻分佈水份於整個滾筒吸頭的寬度上，令用家可以一拖一抹便可以完成拖地工作。

Dyson Submarine洗地滾筒吸頭 可簡單拆開，直接沖水清潔。

根據記者向現場的技術人員詢問，今次「Dyson Submarine洗地滾筒吸頭」是因應亞太地區用家而設計，皆因一向華人對濕拖地有著很大的需求，但又不想令機身太過沉重，因此而設計這款輕便的「洗地滾筒吸頭」。試用及示範時，只需要裝上新吸頭，一吸一拖便可以輕易清理地面上的污物，而且因為水箱及廢水箱均在吸頭上，不會令機身帶來額外的負擔。另外，新設計的濕拖吸頭亦都十分方便清洗，可以將滾輪拆下後，將整個吸頭放入清水中清洗，不再需要膽心因為太久沒清洗而令細菌滋生下發出惡臭。只可惜此吸頭只可對應全新設計的V12s吸塵機上使用，舊機用家未能可以單買吸頭來使用。

最燒錢家電TOP 6｜冷氣機第3非最食電、微波爐也上榜｜附省電貼士

+ 2

．新機械人入屋

Dyson 360 Vis Nav吸塵機器人代表了新一代智能吸塵機器人的重要里程碑，新機擁有強大的性能，吸力比其他同類產品高出六倍。它採用獨特的即時定位和地圖建構（SLAM）技術，搭配360度視覺系統和半球狀魚眼透鏡，可以記住已經去過的地方並尋找需要清潔的區域，還可以智能建立家居灰塵地圖。它的高端處理器從26個感應器收集數據，可以執行灰塵偵測、避障和牆壁偵測等一系列任務，連邊緣角落也能徹底清潔。

新機最有趣是配備全新的全寬三重清潔刷條：柔軟的「Fluffy」尼龍刷毛適用於清潔硬地板，可以輕鬆捕捉大片碎屑；防靜電碳纖維細刷毛可以去除微細灰塵，硬尼龍刷毛則用於深層清潔地毯。採用雙連桿懸吊系統，可以爬升高度達到21毫米，而低吸設計方便清潔家具下方只有99毫米高的區域。機器人運行50分鐘後會自動返回充電座，每次清潔後，MyDyson應用程式都會為用家提供深層清潔報告。

記者看到Dyson 360 Vis Nav吸塵機器人的使用示範，新機吸力明顯比其他品牌的吸塵機器人更為強大，地面上更深入的塵埃都能夠吸盡。另外機邊有2片膠刮，在吸塵時會同時將邊緣的塵埃撥回中央機底下，令牆邊的灰塵都可以吸盡，比起傳統的吸塵機械人只是「小觸鬚」撥塵更為有效。另外，可以利用MyDyson app看到吸塵機行走的位置及範圍，而且更可以設定「禁區」令它不會前往等，亦都十分實用。希望這架新機將來會在香港推出吧。

．超大範圍淨化空氣

Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde空氣清新機的空氣噴射範圍達到10米，它更配備升級過的濾網系統和超低噪音量。設計簡約的空氣清新機適用於任何空間。

新機專門為大型開放式空間而設計，而Dyson HEPA Big+Quiet Formaldehyde空氣清新機的簡約設計更適用於共享空間。新品採用了全新的錐形空氣動力學技術，空氣噴射範圍達到10米。同時配備全新的二氧化碳感應器，提示換氣的時機。它更具有強大的噴射能力，同時能夠安靜運行，運行時噪音僅有56分貝，是品牌中最寧靜而強勁的空氣清新機。新機搭載可連續使用5年耐用的HEPA H13微粒濾網，能夠捕捉高達99.95%的超細微粒。新的鉀碳濾網可以去除污染氣體，還能比以往多出三倍的二氧化氮。可選擇性的催化濾網（SCO）不需要更換，可以持續消除甲醛。它的感應器會持續監測室內空氣質量。

+ 2

三款新機剛公布不久，雖然暫時仍未有香港何時上市及售價的資料，但試用及看到新機的效能比以往更強大，值得大家期待。