小米 Redmi Note 12 Pro+ 上市實試｜小米旗下以平價為主力賣點的紅米 Redmi 系列一直不乏捧場客，是以早前 Redmi Note 12 Pro 在香港上市時，不少 Fans 都對更高階的「Pro+」型號甚感興趣。

而在 Note 12 Pro 上市 2 個月後的今日（5 月 30 日），小米方面就宣布在香港正式推出 Redmi Note 12 Pro+，其身載不少原本只在高階旗艦才可找到的配置，但香港定價依然是＄3000 有找，性價比賣點依然。



Redmi Note 12 Pro+ 上手：更圓潤的手感

Redmi Note 12 Pro+ 比 12 Pro 更為圓潤（蔡浩騰 攝）

Redmi Note 12 Pro+ 既然是 Redmi Note 12 Pro 的同系列高階型號，在設計語言上當然與 12 Pro 如出一撤，兩機的外型驟看有九成相似。

但上手後就會發現 Redmi Note 12 Pro+ 的機背對比 12 Pro「圓潤」、在機背的四邊都加入了曲邊處理，上手會更為貼服，唯一不太滿意的，是機背依然是採用鏡面處理，容易積聚油脂、指模。

Redmi Note 12 Pro+ 拍攝實試

Redmi Note 12 Pro+ 與早前推出的 12 Pro 一樣採用 MediaTek Dimensity 1080，處理表現基本一樣，不過就支援了更強的 120W 快充輸入（蔡浩騰 攝）

Redmi Note 12 Pro+ 採用的處理晶片為 MediaTek Dimensity 1080，換言之即與 Note 12 Pro 中的一樣，故在此就不再花時間再行測試，有興趣的讀者可以到早前的評測文章中參考。

而講到 Redmi Note 12 Pro+ 與 12 Pro 的最大分別，就是其主鏡頭，乃同價位機中極為罕見的 2 億像素規格，而且內置的 CMOS 更是 Samsung ISOCELL HPX，尺寸大至 1/1.4”，可以利用 16合一 Pixel Binning 技術，以 2.24μm 大像素拍攝相片。

Redmi Note 12 Pro+ 主鏡頭內置的 CMOS 是 Samsung ISOCELL HPX，為目前即使在旗艦機中都難以見到的 2 億像素規格（蔡浩騰 攝）

論尺寸以及技術，此 CMOS 甚至要比上年尾登場、同樣以 2 億像素為賣點的旗艦 Xiaomi 12T Pro 所用的 ISOCELL HP2 更強；而實際上手的表現亦基本令人滿意，至少在 12T Pro 上出現的對焦緩慢問題是明顯得到改善。

雖然時間所限未能測試夜間低光的表現，但 Redmi Note 12 Pro+ 的日光、室內相片都非常銳利，小米方面強調的防眩光鍍膜鏡片在拍攝日光相片時尤其有效，配合 HDR 功能可以輸出色澤均勻的日光照片；另外由於大尺寸 CMOS 的關係，在近拍時有相當自然的散景效果。

👇👇👇按圖放大看 Redmi Note 12 Pro+ 主鏡頭試相👇👇👇

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