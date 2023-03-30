Redmi Note 12 Pro 上市實試｜2023 首季將近尾聲，各廠功能最頂尖的旗艦機皆已上市，小米方面的 Xiaomi 13 系列亦獲不俗評價，但以性價比為品牌宗旨的小米自然不會得一個系列選擇。在今日（3 月 30 日），小米方面就正式宣布在港推出紅米 Redmi Note 12 系列新作兩部機種。



Redmi Note 12 系列早前在中國大陸以及國際市場都有分別發布，而今次在 4 月 1 日率先到港的則是系列中游的 Redmi Note 12 以及 Redmi Note 12 Pro。

可能會有米粉相當期待今次缺席的 Redmi Note 12 Pro+ 或 12 Turbo，不過《香港01》科技玩物記者早前就借得一部 Redmi Note 12 Pro 的實機，大家讀完這篇再決定是否入手都未遲。

Redmi Note 12 Pro 上手：簡約纖巧

Redmi Note 12 Pro 在香港將推出黑、白、藍三種顏色選擇（蔡浩騰 攝）

出於成本考量，Redmi 系列機種向來在機身上都沒有太多特別的設計或貴價物料，即使是系列中算是高階一群的 Redmi Note 12 Pro 亦不例外。

即使內置了 5000mAh 大電，依然保持 187g 的身量，配合平直機邊，提升了手機的便攜性以及握持感。（蔡浩騰 攝）

其採用前後玻璃+塑膠邊框設計，雖未至於膠感，但整體造型不甚突出，惟因為塑膠邊框的緣故，令 Redmi Note 12 Pro 的機身大大輕量化，即使內置了 5000mAh 大電，依然保持 187g 的身量，配合平直機邊，提升了手機的便攜性以及握持感。

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Redmi Note 12 Pro 的黑色版本，機背帶有鏡面處理，但就很容易沾上指模，建議至少戴上隨機附送的保護套使用（蔡浩騰 攝）

準旗艦級效能、多種高階配置

Redmi Note 12 Pro 的處理晶片為 MediaTek Dimensity 1080，是一枚市場上仍屬罕見的中高階晶片，效能方面貼近年前的 Qualcomm Snapdragon 870，可以處理絕大部份的日常任務，亦能提供不俗的遊戲性能，我們在 Redmi Note 12 Pro 上就以高配置運行《原神》，透過內置的 Game Turbo 打開「性能模式」，可以長時間保持運行幀率在 60fps 附近，算是令人相當驚喜。

除了處理能力之外，值得一提的還有 Redmi Note 12 Pro 的顯示性能，其 OLED 屏幕支援 HDR10+、Dolby Vision 等高階顯示認證，同時有1920Hz PWM 調光功能，在觀看影片時可以提供旗艦級手機的體驗。

配合雙聲道喇叭，在看電影時 Redmi Note 12 Pro 可以提供不俗體驗（蔡浩騰 攝）

高階攝力平民化？

Redmi Note 12 Pro 的外型、效能皆不俗，然而整個 Redmi Note 12 系列的主軸，在於拍攝方面的性能。

Redmi Note 12 Pro 的主鏡頭為 Sony IMX766，是過去兩年多部大廠旗艦如華為 P50、OPPO Find X3 Pro、小米自家的 Xiaomi 12 Pro 等都用到的 5000 萬像素 CMOS，攝力有目共睹，來到 Redmi Note 12 Pro 再加上 OIS 光學防震，基本拍攝輸出可以達到高階機的水平。

👇👇👇按圖放大看 Redmi Note 12 Pro 主鏡頭試相👇👇👇

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只不過其餘的 800 萬像素廣角鏡以及 200 萬像素微距鏡就流於「充數」，沒有為 Redmi Note 12 Pro 的拍攝功能另行加分。

復古菲林濾鏡

Redmi Note 12 系列發布時強調在機內加入了一系列參照真實菲林調色的濾鏡，實試效果的確令人有驚喜，除了顏色的調整，連菲林特有的微粒感都加以模擬，另外可以再加上邊框浮水印提升格調👇👇👇

不過值得一提的，是濾鏡以及邊框都可以在後製時再加入，在拍攝時不需糾結使用哪種濾鏡，保留後製時的彈性。