iPhone 用家曾否試過被 Lightning 充電線「電過」呢？雖然不是令人瞬間痲痺這麼誇張，但當碰到接上電源的 Lightning 頭，經常有種酥麻的不舒適感覺。近日在內地社交平台就熱烈討論 iPhone 充電線漏電問題，原來有很多網友都有同感。



內地網民關注 iPhone充電線安全性

內地網民分享使用 Lightning 充電線的體驗，指充電線似乎有漏電問題，有網民把充電線壓在頸後時，有種被蟻咬的感覺。另一個網民更在睡覺時，因充電頭貼住皮膚，感到接觸著有熱感而從睡夢中驚醒。類似的情況比比皆是，因此引起網民對 iPhone充電線安全性的質疑。

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Apple回應：在安全範圍內

針對網民回報的情況，內地媒體向 Apple查詢，而 Apple 官方技術代表解釋，這是正常情況，用家無需過份擔憂。會感覺到觸電，原因是 Lightning 線的金屬板外露，而官方亦有測試過漏電問題，電流在安全範圍內。雖然有官方的解釋，但網民也不受落，認為 USB-C 線比較安全，幸好 iPhone 15系列或將改用 USB-C，否則會惹來更多用家不滿。

其實充電線安全不能掉以輕心，首先不應使用一些不明品牌的充電線，以免因品質問題出現漏電超和過熱問題。同時，如充電線出現破損，導致電線外露的話，就應盡快停止使用，減少觸電或引起燶災的風險。

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資料來源：網易新聞