WWDC 2023現場直擊，Apple Park試玩蘋果新品，會有AR新產品嗎？｜今年Apple於香港時間6月6日凌晨一時，於Apple Park舉行WWDC 2023 keynote發布會，而香港01記者早已到達會場直擊今年Apple Event盛事。根據發布會前情報，今年Apple將於WWDC發布非常多的新產品，當中更包括全新AR頭戴裝置。究竟今次Apple發布會有什麼全新注目新品？就要留意記者現場直擊試玩直播報告！



前往WWDC 2023前一天，每一位記者收到了Apple為今次WWDC而設計的紀念品，包括tote bag、暖水杯、胸章以及cap帽。

WWDC 2023 發布會 記者現場直擊直播👇👇

（待更新）

WWDC 2023 「傳」多款新產品推出！

當然今年 WWDC 的重頭戲是 Apple 第一款 VR 頭戴式裝置，雖然傳聞都幾乎確定這件矚目的產品會登場，而最近更有外國網民在 WWDC 2023 官網預告中，發現說明欄中原來隱藏了一組代碼，並破解彩蛋內容：「VR headset unveiled at WWDC」。

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Apple VR 頭戴式裝置預計名為「Reality Pro」，將配備 4K 微型 OLED 螢幕、貼合面部的網狀材料以提高穿戴舒適度，以及用於身份驗證和面部表情檢測的虹膜掃描等高端功能。此外，「Reality Pro」據傳將採用舒適的頭帶設計。相比其他 VR 裝置，這款裝置可能會更輕盈、更方便穿戴。可是根據《Macworld》報導，「Reality Pro」的售價將高達 3000美元（約$23,515），屬比較高單價的 VR 產品。

還有全新15吋MacBook Air、Mac Studio等新品，傳聞詳情可參看此文章。