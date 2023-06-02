每個家庭基本上都有一部雪櫃，而作為需要 24 小時運作的電器，再加上夏天食材更需要冷藏，將消耗大量電力，哪怎樣才能慳電，節省電費支出呢？台電電力粉絲團就在其 Facebook 專頁分享，三招雪櫃慳電方法。



減少開雪櫃次數

雪櫃運作時，會把空間保持在一定的溫度，當感應到溫度上升，壓縮機就會增加轉數進行降溫，而這正是雪櫃耗電的地方。因此，當用家頻繁打開雪櫃門，或打開櫃門時間過長，都會令雪櫃內的溫度上升而增加壓縮機負擔，導致消耗更多電力

👉夏日家電慳電貼士｜冷氣、熱水爐、雪櫃｜做多步零消費年省千元

（圖片來源：台電電力粉絲團）

雪櫃不要塞太滿

台電指出，雪櫃要省電就要注意避免放得太滿，盡量讓冷空氣流通循環，減少製冷所耗電量。相反，在不阻擋出風口的情況下，其實冰格放得越滿越好，因為冷凍後的食材就有如一塊塊的大冰塊，令冰格更能保持在較低溫的環境，達到慳電效果。

👇👇雪櫃慳電｜消委會分享7大慳電貼士 原來雪櫃頂放東西都增加耗電👇👇

+ 3

雪櫃門要夠緊

一般而言，一部雪櫃可以持續使用5～10年之久，很多用家只留意雪櫃製冷情況、空間夠不夠用，而忽略了雪櫃膠邊老化問題。當膠邊老化出現變形情況，就會影響雪櫃門關上時的閉合情況。如雪櫃的冷氣一直從門縫邊漏出來，同樣會令雪櫃的製冷壓力增加，導致耗電問題出現。

資料來源：Facebook@台電電力粉絲團