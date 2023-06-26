雪櫃隔夜飯餸8大貼士及禁忌｜酷熱天氣下，存放食物要格外小心，原來將吃不完的飯菜放入雪櫃，當中都有貼士和禁忌！最近台灣有宗個案，因存放隔夜湯水做錯一步，一家六口齊齊食物中毒入院，馬上了解當中真相，避免犯上同樣錯誤。



雪櫃不是萬能｜用錯方法食物一樣變壞

很多人都將雪櫃是雜物櫃，新買蔬果、生肉、隔夜食物亂放一通，打爆全個雪櫃以為就萬無一失。其實食物用錯方法放進雪櫃，一樣可以出事、嚴重可引導食物中毒，常見病徵包括：腹痛、肚瀉、嘔吐、脫水、發燒甚至出來敗血症（即：細菌入血），如不及時治理，有機會引至更嚴重的併發症。

食物用錯方法放進雪櫃，一樣可以出事、嚴重可引導食物中毒。（示意圖）

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熱湯直接入雪櫃｜一家六口食物中毒

早前台灣有一家人，父親本身是長期需要特別治理的腎病患者，其妻為免未飲完的湯水因天氣嚴熱變壞，立即將餘下的湯水存入雪櫃，其實犯下嚴重錯誤，令一家六口齊齊食物中毒入院。

食物用錯方法放進雪櫃，一樣可以出事、嚴重可引導食物中毒。（示意圖）

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別高估雪櫃冷凍能力｜先以室溫冷卻

原來將高熱食物放入雪櫃有一定程序，由於湯的成份主要是水，而水的熱容量極高（物體吸熱／散熱的能力）。如果要冷卻一煲熱湯，需要極強的製冷能力，非一般家庭用雪櫃有限的降溫能力可以應付。將過熱的湯水、食物放入雪櫃，會令整個冷藏庫溫度上升，有可能半日都無法下降至平常的溫度。換句話說雪櫃內所有食物都有機會因此變壞。

以下 5 個錯誤令細菌滋生機會增加 10 倍：

1）「直接用原盤放入雪櫃」，應把剩餘的飯菜放入有蓋的保鮮盒密封後再放入雪櫃；

2）「蔬菜不加包裝直接放入雪櫃」，應用報紙包她後，再分別放在獨立的膠袋中，再把袋口密封；

3）「肉類或海鮮反覆解凍」，應分別裝袋後再放入冰格，需要時才取出合適的分量；

4）「拆封食物不封口」，應另裝在有蓋的保鮮盒或玻璃樽內密封；

5）「將高溫食物直接放入雪櫃」，應將剩餘的熟食放涼，再放入雪櫃，但食物在室溫中最好不要超過 2 小時。



正確做法：先於室溫存放片刻｜如果熱湯、熱食物太多，應該先由它放置在室溫中冷置，非常熱的話甚至可以用風扇幫助，放涼後才可以放入雪櫃保存。（當然，風扇本身也要乾淨，別吹了灰塵到食物內。）



食物非常熱的話甚至可以用風扇幫助，放涼後才可以放入雪櫃保存

8個冷藏舊餸貼士｜隔夜餸菜放入雪櫃仍會滋生細菌！

不過，雖然熱食物要冷卻後才可放入雪櫃，但也要小心，夏天是食物滋生細菌的高峰期，就算是一般室溫下，食物擺放超過1小時仍未吃完，就應該放入雪櫃冷藏！當中有8個貼士可作參考：

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貼士1｜煮太多、未食就要先入盒

沾有水口的食物會增加滋生細菌（包括：金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、李斯特菌、沙門氏菌等）的風險。所以，如果發現煮了太多一定吃不完，不如在開餐前就將過多的食物先放入飯盒，待它涼卻後再放入雪櫃。

+ 4

貼士2｜1小時內就要冷藏

貼士3｜隔夜食只只可存3天

貼士4｜使用不鏽鋼盒／玻璃盒

貼士5｜海鮮類即日吃完不隔夜

貼士6｜翻熱需加熱至70°C以上

貼士7｜不可重覆翻熱多次

貼士8｜定期清理雪櫃

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