WWDC 2023發布懶人包｜Apple 開發者大會 WWDC 剛在其美國總部正式開鑼，而在今年的開幕 KeyNote 之上，Apple 的發布非常重磅，除了一如既往帶來各 OS 的軟件更新情報之外，更帶來了複數的硬件新品，除了 MacBook Air 之外，傳說中的 Apple VR／AR 裝置 － Vision Pro 亦驚喜登場。



全晚高潮所在，就是 Apple 公布 Vision Pro 之時（林勇 攝）

整個 WWDC KeyNote 長達 2 小時，以下《香港01》科技玩物記者就為大家歸納出各部份重點！

【1】15" MacBook Air

- 全新的 MacBook Air 厚度只有 11.5mm，是世界上最薄的15" 屏幕筆電之一

- 擁有 MagSafe 充電、兩個 Thunderbolt 端口和耳機插槽

- 有 4 種顏色選擇，包括太空灰、銀、午夜暗及星光色

- 擁有 15.3" 的 Liquid Retina display，邊框只有 5mm；支援 1 億種顏色，亮度高達 500nits

- 配備 6 喇叭輸出、可提供沉浸式空間音效。

- 搭載 M2 晶片提供了超強的性能和電池壽命，比最快的 Intel MacBook Air 快 12 倍，電池壽命長達18個小時。

- 新的 15" MacBook Air 售價為＄1299 美元，教育價格為＄1199 美元。

- 舊有的 13" MacBook Air 售價降至＄1099美元，比以前便宜＄100 美元

【2】M2 Ultra 晶片 - 以及新版的 Mac Studio 及 Mac Pro

在 MacBook Air 之後，Apple 繼續公布他們在 Mac 方面的更新，而之後排隊登場的就並非新機型，而是以新晶片 M2 Ultra 為核心的更新版本 Mac Studio 以及 Mac Pro。

- M2 Ultra 為目前 Apple 陣中最強的處理晶片，支援最多 192GB 記憶體、記憶體頻寬達 800GBps，影片處理方面比 M1 Ultra 快 50％

- 採用 M2 Ultra 晶片的 Mac Studio 比採用 Intel 處理器的 iMac 快 6 倍

可選配 M2 Max／Ultra 晶片的 Mac Studio（圖 Apple）

- 採用 M2 Ultra 晶片的 Mac Pro 比採用 Intel 處理器的 Mac Pro 快 3 倍

採用 M2 Ultra 晶片的 Mac Pro（圖 Apple）

【3】iOS 17

在一連串的 Mac 硬件更新之後，Apple 就開始帶來旗下各大系統軟件更新的情報，首先就是最多人留意的 iOS 17 － 無他，全因這些功能絕大部份就是 iPhone 15 系列出廠時的標配，各位果粉自然會更為有興趣。

- 電話 App：可以自定義聯繫人海報，另語音信箱將支援即時轉錄，讓用戶決定是否接聽來電。

- FaceTime：新增留言功能，當用戶不能應接時都可以隨時用影片留言。

FaceTime：新增留言功能，當用戶不能應接時都可以隨時用影片留言。

- Messages：

．加入搜索過濾

．加入 Catch-Up Arrow 供即時回到未讀訊息

．拖曳訊息即可回覆

．加入語音訊息轉文字

．可以在 Messages 中即時分享 GPS 位置，並加入 Check-In 功能，當到家時會自動通知朋友或家人，讓他們知道你已經安全到達，如果比預期更遲，Messages 將會自動通知親友並提供你的地理位置、路線以及手機的電池等資料，以便更快地提供協助。

．新貼紙 Stickers 操作介面：所有現存的 Emoji 都是 Stickers，可以自由地貼上訊息之中；用戶亦可以利用自己的相片變成 Stickers。

- AirDrop:

．全新 NameDrop 功能，iPhone 用戶只需要將手機／Apple Watch 放在一起，將可以即時交換聯絡資料

．AirDrop 的分享亦更為簡化，只需要將手機放近即可以自動開始媒體的傳送；而在今個版本，即使用戶離開 AirDrop 的傳送範圍，媒體傳輸依然可以透過互聯網完成。

．SharePlay 只需要將手機放到一起就能觸發、讓多個用戶一同分享同一媒體娛樂，只需要是支援 SharePlay API 的 Apps 都能支援。

- 改進鍵盤和口述功能：AutoCorrect 更準確、預測文本更強，會因應用戶的輸入習慣而自行改善改正及預測結果

- 新 App、Journal 日誌：透過機器學習自動建議用戶紀錄生活點滴，內容不限於文字，還可以加入聯絡人、音樂、地點、運動紀錄等資料

- Standby：在充電時將手機橫置，手機畫面會變成一個互動式顯示屏，顯示簡要資料如時間、日程、相片等等，同時亦可以透過 Siri 進行語音操作。

- Siri 語音指令簡化：不再需要用「Hey Siri」，而只需要「Siri」就可以喚出 Siri。

【4】iPadOS 17

- 擺放在 Home 畫面的 Widgets 可以即時進行操作、互動，不需要開 Apps

- 鎖定畫面加入類似 iPhone 設計：長按更換桌布，並可以自訂字體、顏色等等

- Live Activities 引入鎖定畫面

- Health App 首次加入 iPad：可以從 iPhone、Apple Watch 等裝置提取用戶的健康相關資訊

- 在 Notes App 中可以直接編輯 PDF、系統會自動識別當中的空格、可以加入已紀錄的簽名；用戶之間還可以透過共用 PDF 進行即時協作

- Stage Manager 改進：讓用戶在編排窗口時有更大彈性

【5】MacOS Sonoma

- iOS 及 iPadOS 的大批新功能都會加入到 MacOS Sonoma 當中

- 新的屏幕保護畫面

- Widgets 可以直接放到桌面之上、不再局限於通知中心，在打開其他 Apps 時會自動變成半透明或根據桌布顏色改變

- iPhone 上的 Widget 可以透過 Continuity 功能直接搬到 MacOS 中使用

- 遊戲模式：啟動後會自動將 CPU 及 GPU 資源放到遊戲運算，同時提供低延遲音效輸出以及更快速的藍牙手掣支援

- Presenter Overlay 功能：讓用戶可以在進行簡報時，以不同的畫面錦排出現在畫面當中。

- 視像會議加入大量特別視覺效果

- Safari：

．在網頁不使用時會自行鎖上

．可以安全地分享密碼及 Passkeys

．可設定不同的 Profile，以更好地於瀏覽網頁時分隔個人／工作／學習等帳戶

．不同網頁都可以即時製作 Web Apps

【6】音響、娛樂與家用功能

－AirPods 加入 Adaptive Audio 功能，可以根據用戶的環境噪音自行開啟降噪模式、在偵測到人聲談話時自動減弱音樂輸出，通話時都可以自動減低噪音的收音

－AirPlay：

．iPhone／iPad 會自動學習用戶的播歌習慣，在最接近用戶的 HomePod 進行播放

．新增 AirPlay in Hotels，只要酒店的裝置支援，就可以用自己的手機進行 AirPlay 播放

．SharePlay 加入 CarPlay，同車乘客可以輕易地於車內分享自己的音樂

－tvOS 17：

．加入全新的控制中心

．可以利用 iPhone 尋找 Apple TV 的 Siri Remote

．可以選擇自己的相片作為 Apple TV 的屏幕保護

．透過 iPhone／iPad 的 Continuity Camera 功能，用戶可以利用 Apple TV 進行 FaceTime，而且支援 Centre Stage、且可以利用手勢喚出特殊效果

【7】WatchOS 10

- 在任何畫面，旋轉 Digital Crown 即可以顯示 Widget 卡片，內容的優先次序是根據機器學習由系統決定

- 世界時鐘：除了顯示時間，每個地區的卡片都以不同深、淺底色以代表不同的時份

- 活動 App：加入更直感的按鍵介面設計、轉動 Digital Crown 則顯示不同頁面

- 新錶面，當中包括了 Snoopy 的動畫錶面

- 支援單車運動監測：可以與藍牙感測器配對，並一併紀錄單車運動員的心率、速度以及車手的 FTP － 可以保持穩定狀態大約一小時而沒有疲勞的最高功率輸出

- 新的精神健康功能

【8】One More Thing…全新 Vision Pro

而在 WWDC 2023 的 KeyNote 尾聲，Tim Cook 就帶來了久違的「One More Thing」，而這正是傳聞經年的 Apple VR／AR 裝置，而其正式名稱與外界估計的並不一樣，稱作「Vision Pro」。

Apple Vision Pro 的功能算是業界前所未有的水平，可以拆解成以下各點：

－採用類似滑雪眼鏡的設計，採用鋁合金框架，帶有按鍵及 Digital Crown

－採用全新的 VisionOS，Apple 強調其為 Spatial Computing 空間運算的一大步

－裡面採用 MicroOLED、兩個顯示屏有多達 2300 萬像素解像度

－有向外的鏡頭，可以進行影片、相片拍攝

－支援 Spatial Audio

－採用 M2 晶片作運算、另加入全新的 R1 晶片處理鏡頭的數據

－介面與 Apps 會以 3D 形式直接在用戶眼前顯示

－加入 EyeSight 功能，在使用 Vision Pro 時，會以一顯示屏模擬用戶的眼睛

－可以創建用於 FaceTime 的 Persona 數碼形象

－支援 OpticID：使用用戶的眼睛虹膜進行用戶識別

－採用 MagSafe 外置電池，每顆電池約可支援 Vision Pro 運作 2 小時

－售價為＄3499 美元，2024 年頭才會正式上市