手機低頭族｜在現今科技高度發達的社會中，「低頭族」這一現象越來越普遍，尤其在路上行走時低頭看手機，容易導致交通事故的發生。

為了解決這一問題，各地政府紛紛祭出相應的立法措施，以禁止「低頭族」過馬路，並對違反者進行處罰，最近浙江省新的條例修訂就再將令「低頭族」問題成為網民的討論焦點。



5月26日，浙江省批准通過了修改《寧波市文明行為促進條例》的決定，針對過馬路看手機等行為，增加「行人通過路口或者橫穿道路時，不瀏覽手持電子設備」的規定。而據了解，除寧波外，浙江以至全國多地已陸續針對「低頭族」進行立法，只不過罰則並未統一，多數以警告及罰款為主。

「低頭族」橫穿道路時，有可能未能留意到車輛駛至（圖 上游新聞）

如 2019年開始實施的《溫州市文明行為促進條例》規定，禁止「行人通過路口或者橫穿道路時低頭看手機、嬉戲等」，違反者處警告或10元罰款；去年11月，河南就已經立法禁止行人「低頭玩手機」過馬路，違者最高可罰 200 元人民幣。

而除了中國部份地區外，國外如新加坡、美國的檀香山等等，都有類似的法規。

網民：支持！應全國推行禁「低頭族」

在香港每逢過馬路，同樣有不少人都會低著頭看手機（資料圖片）

寧波市此次的修例，再一次引起了網絡間對於「低頭族」的關注，有支持打擊低頭族過馬路的網民對新例表示支持，認為「低頭族」邊走路邊玩手機根本就是漠視其他道路使用者以及車輛的安全，甚至有人罰則過輕，認為應該與駕駛車輛時看手機的懲罰看齊。

然而亦有另一派網民，表示只要注意到周遭情況，低頭看手機本身並不構成嚴重安全問題，「只要是綠燈過斑馬線，不管低頭看手機過／躺著過／爬著過，都是合法的。」