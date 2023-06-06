Apple Vision Pro實機睇、無線MagSafe電池設計｜WWDC2023直擊

撰文：蔡浩騰
出版：更新：

Apple Vision Pro 實機｜Apple 剛在年度開發者大會 WWDC 的開幕 Keynote 之上，帶來了傳聞已久的 AR／VR 頭戴式裝置 － Apple Vision Pro，其功能與設計對比市場上的類似產品無疑超前不少，而《香港01》科技玩物記者亦在現場拍攝到 Vision Pro 的實機，即時為各位帶來現場直擊的相片！！

Apple Vision Pro 實機睇：造型酷似滑雪鏡

Apple 在 WWDC Keynote 會場外設置了一個 Vision Pro 的實機展示區，然而只供「展示」，就記者在場所見，全場 12 部 Apple Vision Pro 皆未開放予與會者配戴試玩，然而可以從更近距離看到 Apple Vision Pro 的設計重點。

WWDC2023文字直播｜APPLE蘋果發布會 MacBook Air AR裝置｜附連結

首先 Vision Pro 的機身設計有點像 AirPods Max，對外為半透明的玻璃，可以透出內裡用以顯示 EyeSight 模擬雙眼的屏幕，中間採用鋁合金框體，而貼近人面的位置，則是類似 AirPods Max 的布織面墊。

Apple Vision Pro 的按鍵操作與 Apple Watch 類似，在裝置的右上角有 Digital Crown 可以轉動，但在操作時可以單單用手／眼／語音就可以操作。

較為令人在意的，還有 Apple Vision Pro 的外置電池設計，其採用類似 iPhone 的 MagSafe 磁吸接頭，在另一端則有一塊酷似手機「尿袋」的電池，值得留意的，是我們於現場所見，這個電池的充電輸入為 USB-C 插槽。

更多 Apple Vision Pro 售價／功能／推出日期等相關報導👇👇👇

Apple Vision Pro功能極強大！真正沉浸式體驗　操作系統超突破Apple VisionPro登場！WWDC23八大重點懶人包、iPhone新功能預告
Gadgets
Apple
Apple產品
WWDC
Apple發布會