Apple Vision Pro 實機｜Apple 剛在年度開發者大會 WWDC 的開幕 Keynote 之上，帶來了傳聞已久的 AR／VR 頭戴式裝置 － Apple Vision Pro，其功能與設計對比市場上的類似產品無疑超前不少，而《香港01》科技玩物記者亦在現場拍攝到 Vision Pro 的實機，即時為各位帶來現場直擊的相片！！



Apple Vision Pro 實機睇：造型酷似滑雪鏡

Apple 在 WWDC Keynote 會場外設置了一個 Vision Pro 的實機展示區，然而只供「展示」，就記者在場所見，全場 12 部 Apple Vision Pro 皆未開放予與會者配戴試玩，然而可以從更近距離看到 Apple Vision Pro 的設計重點。

首先 Vision Pro 的機身設計有點像 AirPods Max，對外為半透明的玻璃，可以透出內裡用以顯示 EyeSight 模擬雙眼的屏幕，中間採用鋁合金框體，而貼近人面的位置，則是類似 AirPods Max 的布織面墊。

Apple Vision Pro 的按鍵操作與 Apple Watch 類似，在裝置的右上角有 Digital Crown 可以轉動，但在操作時可以單單用手／眼／語音就可以操作。

較為令人在意的，還有 Apple Vision Pro 的外置電池設計，其採用類似 iPhone 的 MagSafe 磁吸接頭，在另一端則有一塊酷似手機「尿袋」的電池，值得留意的，是我們於現場所見，這個電池的充電輸入為 USB-C 插槽。

更多 Apple Vision Pro 售價／功能／推出日期等相關報導👇👇👇