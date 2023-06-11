美國Apple Park朝聖｜美國直擊WWDC 23專門店精品，Apple Visitor Center及Apple Infinite Loop Store兩大限定店精品｜ 今年WWDC 23已經結束，注目產品包括Vision Pro以及15吋MacBook Air等。對於果迷而言，Apple Park亦都是值得朝聖的地方，位於Apple Park的Visitor Center以及舊總部Infinite Loop的Company Store，都有不少WWDC或總店限定tee及精品等。



巨大飛碟設計的Apple Park總部，以往都是「閒人免進」的禁地，就算一般Apple Event發布會，都只是在Apple Park旁邊的Steve Jobs Theatre舉行，難以進入「核心」地帶。可是今年WWDC 2023，卻讓記者及嘉賓們進入Apple Park核心內園區，非常難能可貴。

👉Apple Vision Pro真機實試｜超準眼睛手勢操作配完美聲畫超越未來

難得可以進入Apple Park核心內部園區

在Apple Park面積為1.46平方公里，當中四層的飛碟型總部中可容納多達12000名員工，園區內80%面積都是綠地組成，而且中央更設有人工池塘等地方，Apple的員工們可以在如此寫意的環境下工作，相信可以大為提高工作效率吧。

👉iOS 17、iPadOS 17 10大新功能一覽｜竟有一款熱門iPhone未能升級

就在Apple Park旁邊就建有Apple Park Visitor Center，一楝兩層樓的蘋果專門店，除了可以在這裡購買Apple產品外，在旁邊亦設有cafe，提供簡單餐飲。另外，在Visitor Center內還有不少WWDC 23以及Apple限定tee。當中包括曾經為Apple合作的設計師Michael Schwab系列、彩虹系列以及Nike合作，以Apple TV電視劇《乜都得教練》主題的tee及衛衣等，部份只限在Apple Park Visitor Center上售賣。

👉Apple Vision Pro實機睇、無線MagSafe電池設計｜WWDC2023直擊

還有大量Apple Park限定款式

Michael Schwab系列限定tee

+ 3

Apple Park Visitor Center

地址： 10600 N Tantau Ave, Cupertino, CA 95014

位於Cupertino Infinite Loop的Apple舊總部，雖然舊園區已經大都掉空，但「Apple Infinite Loop Store」的總店仍在。由Apple Park前往乘車亦只需十數分鐘，不算太遠。這Company Store面積雖不算大（比Apple Park Visitor Center細得多），但仍有不少專門店限定精品以供果迷選購，除了與Visitor Center相同的Nike crossover tee外，還有Apple Logo的淨色tee、日本製造的mug cup、保暖水壺、記事簿以及由iPhone機身物料所製作的筆等，每一款都是這店內限定產品，都值得各位果迷朝聖選購。

👉Apple Vision Pro登場！WWDC23 8大重點懶人包/iPhone新功能預告

為於舊總部的Apple Infinite Loop Store亦都值得前來朝聖

+ 7

Apple Infinite Loop Store

地址：One Infinite Loop, Cupertino, CA 95014