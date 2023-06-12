今年WWDC23亦都舉行了全球 Swift Student Challeng，香港其中一位20歲學氐，就靠一個盲文學習遊戲，成為其中一位得獎者，而且更成功與Tim Cook見面，更得到不少寶貴意見。



來自香港的20歲學生以盲文學習遊戲成為 Swift Student Challenge 全球其中一位得獎者，今次WWDC23中被邀請到Apple Park 向蘋果 CEO Tim Cook 親自展示作品！

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於蘋果全球開發者大會 WWDC 2023 keynote 前一天，來自香港的20歲IVE學生吳啟成 Kelvin 應邀到蘋果加州總部 Apple Park 向蘋果 CEO Tim Cook 親自展示其 Swift Playgrounds 編程作品，介紹 app 創作背後的個人故事和理念，並得到 Tim 的讚賞：「輔助功能 (Accessibility) 對於 Apple 來講別具意義，年青開發者為改善別人的生活而展開創作這種同理心亦難能可貴。」Kelvin認為一個好的app，漂亮及實用的介面尤其重要，「如果就連介面都不吸引，很難令用家去使用，因此設計此app時首要就是要靚及實用。」

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另一方面，Kelvin雖然曾學識不少電腦程式，但認為 Swift 是一個好神奇的語言，大大提升他的創作效率。「以往需要一個月才可編寫的程式，轉用Swift之後，可以大幅簡化時間，可以縮短至一星期便可，可見Swift的優勢。」作為一個有超過500度近視，200度散光的人，他曾經試過係考試前一日跌爛了眼鏡，當時他只可以將試卷拉得很近眼睛勉強應考，感覺十分無助。

後來發現了WWDC Swift Student Challenge 比賽，發現大多數作品都是推廣共融社會，而在香港亦不時看到盲字，令他產生起共鳴。他希望透過創作 app 去喚醒公眾對盲字的關注，令其更普及，讓視力有障礙的人生活更方便。Kelvin 明白到學習新語言是困難的。為了使其更有趣，他以遊戲的形式設計自己的應用，包含了把英語翻譯成盲字，flash card，估字符以及估詞語的功能，更設有拖動提示（rollover hints) 和觸覺反饋 (haptic response)，幫助用家建立對盲字的記憶。這 Swift Playground 應用讓他成為 Swift Student Challenge 2023 全球其中一位得獎者，並將會與其他得獎者一同出席 WWDC Keynote 和往後幾天為開發者而設的各種互動課程。

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