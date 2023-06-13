舊iPhone勿亂更新？連登仔呻iOS更新後、現電池倒水等3大問題

iPhone更新升級災情｜「讓手機升級最新版本」是談及手機保安時的常見建議之一，手機Apps亦會因為功能支援而要求用戶更新系統版本，然而對不少 iPhone 用戶而言，近年 iOS 系統更新所帶來的麻煩太多，最近又有用戶以此為話題在討論區開帖。



連登仔開 Post 籲果粉勿更新舊 iPhone

iOS 更新雖能為 iPhone 帶來新功能，但近年屢屢出現災情，令用戶信心大跌（圖 Apple Insider）

一名 iPhone 用家早前在香港連登討論區發帖，指他手上的 iPhone 11 已經使用 3 年左右，一直相安無事，而且電池健康度良好，本以為可以再戰 2 年才換機；但由於 iOS 16 中的自設桌布功能吸引，再加上用於 AI 繪圖的《Draw Things》App 需要 iOS 16 或以上方能運行，他在半個月前決定將手上的 iPhone 11 更新至最新的 iOS 16.5。

然而更新後不久，他就感到後悔，事關他的 iPhone 11 在更新後明顯操作速度變慢，開任何 Apps 都明顯感到機身發熱，最令他沮喪的還有一直保持在良好狀態的電池，在短短半個月間，其電池健康度居然由 89% 暴跌至 84%。

然而在開帖考懊悔的同時，隨著更新而來的多項不良表現，卻令他萌生今年 9 月購買 iPhone 15 系列新機的念頭。

網友共鳴：iOS 更新是 Apple 迫你換機？

此帖文一出，即引來連登網民的熱烈討論，除了感嘆新版本帶的的新功能並未能與更新後帶來的不便相比。最新的 iOS 16.5 版本更是災情集中所在，除了最新的 iPhone 14 系列之外，其他型號的續航力皆不升反跌。

不少人都引出 Apple 迫用戶換機的「陰謀論」，指出舊型號 iPhone 傾向在系統更新後出現不同問題，是 Apple 有意為之，目的就是加快舊用戶棄舊機買機的進程。

但與此同時，有用戶亦解釋了某些系統更新後出現問題的解決方法與箇中原理，例如「電池倒水」及「機身發熱」兩大常見問題，其實是系統更新之後的自我調整期，在此期間 iPhone 會自動計算不同 Apps 所需要的電量，約 48 小時過後就會回復到正常的耗電水平。

亦有人提議如果問題持續，其實可以試試將手機資料備份、再重置一次系統，那就可以避免一些因更新而產生的系統 Bug。