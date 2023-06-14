小黃鴨／《橡皮鴨二重暢》紀念版 SIM 卡｜巨型黃色橡皮鴨（Rubber Duck）相隔十年再度來港，由 6 月 10 日起「成雙成對」在維港展出約兩周，不同單位都有聯乘活動，而電訊商 csl 都不執輸，今日（6 月 14 日）就宣布推出限量的「《橡皮鴨二重暢》2023香港紀念版SIM卡」，卡內還有免費數據以及漫遊日費，以下就教大家如何取得！



《橡皮鴨二重暢》紀念版SIM卡附送免費數據 + 漫遊

csl. 為與眾同樂，特別推出限量《橡皮鴨二重暢》2023 香港紀念版 SIM 卡，由 2023 年 6 月 14 日上午 11 時起至 2023 年 7 月 31 日下午 6 時，向訪港旅客或本地居民贈送，數量限定 10,000 張。

SIM 卡封套上都印有兩隻黃鴨仔，別具收藏價值（蔡浩騰 攝）

限量《橡皮鴨二重暢》2023 香港紀念版 SIM 卡內包含:

1. 5GB 香港數據及無限通話分鐘 (須於 SIM 卡啟動日起計 7 日內使用)

2. 1 日旅遊數據通行證 (覆蓋中日韓台泰等 15 個旅遊熱點)

6 步取得《橡皮鴨二重暢》紀念版 SIM 卡

要取得《橡皮鴨二重暢》紀念版 SIM 卡，步驟相當簡單。只需要在 2023 年 6 月 14 日上午 11 時起至 2023 年 7 月 31 日下午 6 時間，以安裝了 csl《AR Lens》App 之手機，以擴增實境 (AR) 成功捕捉指定 SIM 卡圖案取得電子換領券，便有機會免費獲得，詳細步驟可放大以下圖片參考👇👇👇

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