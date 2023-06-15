Dyson Submarine乾濕全能洗地吸頭｜近年濕拖吸塵機大行其道，就連Dyson都要參一把，推出Dyson V12s Detect Slim Submarine乾濕全能洗地吸塵機，乾濕吸頭可為用家帶來更出眾的清潔體驗。



Dyson正式推出品牌第一款乾濕全能洗地吸塵機Dyson V12s Detect Slim Submarine，新機以最新的吸塵科技、智能光學偵測和防纏結等技術為基礎，跨入濕拖領域，提供多功能的靈活清潔方案。一機便可有效去除灰塵及地板上的溢濺物和污漬。

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Dyson V12s Detect Slim Submarine（陳葦慈 攝）

根據最新發佈的《Dyson 2023全球灰塵調查》報告，最廣泛被港人使用的家居清潔工具為濕拖把（42%）。而更多直立式吸塵機香港用家現配備有額外的濕用吸頭，由去年的18%增加至31%，Dyson可見濕清潔及清洗地板的市場需要。

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最新設計的Dyson Submarine洗地滾筒吸頭結合補水、吸除和分離技術，將硬地板清潔升級，營造出眾的清潔效果。滾筒吸頭上設有八個平均分佈的出水孔，每分鐘精準釋放18毫升清水，透過加壓以均勻浸潤洗地滾筒，均勻清洗地板之餘，不會使地板過濕。同時，吸頭的內建摩打以每分鐘900轉的速度帶動滾筒，碾壓硬地板的每一個細節，徹底吸走污垢，讓地面更乾淨更安全。

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新吸頭設計專為V12s設計，並不可以在舊款吸塵機上使用。（陳葦慈 攝）

而Dyson V12s Detect Slim Submarine實現多項創新技術，為家庭清潔提供全方位的解決方案。新機採用的智能光學偵測技術，能夠自動偵測地面上的灰塵和污漬，並智能調整清潔力度，使清潔更加靈活高效。此外，機身採用輕量化設計，使用起來更加輕便方便，讓清潔工作更加輕鬆自在。另外新機吸頭亦配備防纏結技術，能夠有效避免吸頭纏繞毛髮和纖維，徹底解決清潔困擾。此外，機身還配備了強大的吸力和多種吸頭，可應對多種清潔需求，包括地毯、沙發、窗簾等等。而且，機身還搭載了強大的HEPA濾網，能夠過濾99.97%的微小灰塵和過敏原，讓家庭清潔更加健康和舒適。

Dyson V12s Detect Slim Submarine乾濕全能洗地吸塵機售價為$6180港元起，現已於Dyson官網等指定經銷商推出發售。