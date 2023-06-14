15吋MacBook Air M2開箱評測｜屏幕更大更好睇、高性價比｜vs13吋

M2 MacBook Air 15吋開箱評測｜M2版MacBook Air 15吋本週正式推出市場，新機就在正式推出前，記者已經將新機提早入手，立刻開箱實測，看看新機值不值得入手。



今次記者手上的是「星光色」M2 MacBook Air 15吋，16GB Ram及512GB Rom，已算是中上級的配置。開箱之後，便可以看到主機、35W雙USB Type C輸出火牛以及MagSafe充電線。

星光色MacBook Air

最纖薄的15吋筆電

單看規格，基本上與去年推出的M2版MacBook Air 13吋大同小異（只是屏幕上的size不同），而屏幕上的分別當然是今代MacBook Air 15吋的最大賣點。15吋Liquid Retina 顯示器非常亮麗，利用Premiere或Final Cut Pro剪片時、利用Photoshop執相時，更大的屏幕令視野更大、可見內容更多，比起13吋版MacBook Air，操作工作使用上更得心應手。另外，15吋MBA只有1.15cm厚，與13吋版MBA幾乎一樣（1.13cm），重量亦只有1.51kg，令人意想不到地纖薄輕巧，坊間其他15吋屏幕的notebook難以追上。

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15吋MacBook Air超纖巧

性能方面，亦比想像中出色。記者利用「Geekbench 6」、「GFXBench」、「3DMark 」以及「BlackMagic」多方面跑分，Geekbench或GDXBench方面比M2 MacBook 13吋稍為提升，而且SSD的讀寫速度亦有提升，這亦是相當令人意外。當然，跑分數值都只是用來參考而已，還是實戰工作效果如何？記者利用Adobe Premiere剪片，輸出4K影片的速度，亦比13吋稍為提升一點，可見今代15吋MacBook Air的確有不少地方進步。另外，再安裝了Mac版《Resident Evil Village》，調校最高畫質遊戲，玩落仍算順暢，期待未來有更多遊戲移植至Mac機上。

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M2 MacBook Air打機都完全沒問題

另一個令記者驚喜的地方，便是內置音響方面亦得以大幅提升，由上代4個喇叭升級至今代6個喇叭，而且更加入低音喇叭，無論睇戲或聽歌，都比以往擁有更佳體驗。鍵盤操作手感與上代基本上完全一樣，同板是full size剪刀式鍵盤，打字手感非常不錯。因為屏幕大了，相對亦令touchpad面積亦加大，控制鼠標等操作仍然十分直觀。

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加入低音喇叭後，睇戲更加震撼。

續航力又如何呢？記者利用Netflix播放《蜘蛛俠》電影，只是用了大約20%電量，稍比13吋版好一點，15吋內置電池由52.6kWh提升至66.5kWh，這亦是令續航力得以維持的最大原因。官方指可以連續播片達18小時，如果利用網絡串流相信至少都有12小時續航力，一日使用都沒有問題。

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與MBP 14吋的分野

15吋MacBook Air性能稍微提升，那追得上M2版MacBook Pro 14吋嗎？記者手上另一台MacBook Pro內置M2 Max晶片加上96GB Ram以及4TB SSD，性能上絕對是超班。因此就算已有進步的15吋MBA，無論跑分或實際工作仍然有一段距離，當然身價的分別亦非常大，實在是一分錢一分貨。

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MacBook Air選購指南

13吋MBA與15吋MBA應該如何選擇？記者就覺得如果主要用來文書處理為主，又要隨時拎部機在街外工作，終極輕巧的13吋MBA會是最佳的選擇；如果多用來剪片執相，主要在家中或工作地方定點工作，屏幕較大、重量稍重的15吋MBA才是合適的選擇。

另外如果budget有限，在選購時應該將主機由8GB升級至16GB，還是256GB升級至512GB呢？記者實測之下，就算大家同一時間開啟多個不同apps工作，8GB Ram都仍可應付得到，反而256GB SSD的讀寫速度，比512GB稍慢，因此寧可優先加大SSD容量。