WhatsApp 防詐騙｜港人近期每日都會收到幾個詐騙電話／訊息，但其實這個情況並不限於香港，即使放諸全球地區，電訊詐騙都見日趨嚴重，全球最多人使用的手機通訊軟件 WhatsApp 更是其中一個最具威脅的媒介；而為了打擊詐騙以及減少對用戶的滋擾，WhatsApp 近日就再推出 2 大私隱設定功能。



WhatsApp 可自動靜音不明來電

電訊詐騙騙徒近日除了向 WhatsApp 用戶廣發釣魚詐騙訊息，更生出了全新的詐騙手法，當中就包括了以 WhatsApp 向用戶撥打語音電話，由於是由 WhatsApp 進行的語音通話，騙徒就可以繞過電話過濾 Apps 的封鎖、直接聯絡潛在的受害人。

有了如此手法，即使知道是騙徒而即時掛線，三不五時從 WhatsApp 而來的來電通知都令人感到十分滋擾，故 WhatsApp 在最新版本中加入了「將不明來電者設為靜音」。

設定在「私隱」>「通話」頁面（圖 WhatsApp）

開啟後如果來電者不在你的聯絡人名單，手機鈴聲就不會響起，只不過依然會有來電紀錄，讓用戶了解是誰人／哪個單位聯絡。

全方位「私隱設定檢查」

WhatsApp 發展多年，其實一直有加入大量私隱、安全相關的設定，但作為一般用家，未必知道設定的位置以及相關的功能，為此 WhatsApp 就在最新版本的「設定」>「私隱」中加入了一個獨立的「私隱設定檢查」，將所有與私隱、安全相關的設定擺到一塊，以更顯淺的文字引導用戶逐項設定。

這些設定其實一早已經在 WhatsApp 當中，包括二步認證、指紋鎖、他人聯絡設定或是上線狀態顯示設定等等，但在最新版本中就可以快速地一次過檢視，了解 WhatsApp 目前的安全設定是否適合自己👇👇👇