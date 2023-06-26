5G 家居寬頻｜隨著 5G 網絡的發展與普及，家居寬頻的市場都有所變化，除了傳統的光纖寬頻，以 5G 網絡為骨幹的 5G 家居寬頻亦作為「偏遠地區上網救星」乘勢而起，然而 5G 寬頻是否可以提供與光纖寬頻相若的體驗，背後還有相當多的因素需要考慮。



網民呻 5G 家居寬頻得龜速

日前在連登網民就開帖抱怨家中新安裝的 5G 家居寬頻速度非常慢，還上載了測速網站的截圖，當中顯示其下載速度竟然不足 1.5Mbps，即連 3G 的速度都未有，的確讓人難以接受。不少網民回應指，如非必要，都未必會捨傳統的光纖寬頻而選擇 5G 寬頻，皆因穩定性與速度都有一定差距。

然而亦有不少網民都指出一張測速圖片未能代表事實的全部，還有使用同一網絡商的用戶上載了自己家中的上網速度以反駁開帖者，質疑他有可能只是未將 5G 路由器放到接收最佳的位置因而影響速度。👇👇👇

上台簽約前留意 3 點確保網速

5G 家居寬頻對比傳統寬頻有明顯的優點，例如不需要拉線安裝、對位置要求更為彈性，而且在近期的競爭之下，其月費價格及合約期亦相對更為親民，簽約12 個月都可以將平均月費減至＄150 左右的水平。

然而 5G 家居寬頻非常依賴使用者住處的 5G 網絡覆蓋，想在正式簽約前知道某電訊公司的 5G 家居寬頻是否真的適合你？其實可以試試以下幾招👇👇👇

【1】先嘗試手機網絡接收

先用手機測試一下 5G 網絡，是最簡易的一途（網上圖片）

誠如上文提到， 5G 家居寬頻的網速與使用者住處的 5G 網絡覆蓋息息相關，而其實 5G 家居寬頻與 5G 手機流動上網是共用同一網絡的，故在 5G 寬頻上台簽約前，可以找使用相同電訊商網絡的手機（如果自己並非同台用戶，也可以情商使用該台的朋友到家中作客試試），在家中先測試一下接收與速度，如果各方面都合格，就可以考慮下一步的簽約或試用了。

【2】善用試用期

除了以手機測試之外，目前絕大多數的電訊商之 5G 家居寬頻其實都有至少 7 天的免簽約試用期，包括 3HK、SmarTone、csl 都有，而在這 7 天之內，用戶就可以試清楚全日不同時段的 5G 接收、上網速度以及穩定性等等是否合意，才進一步正式簽約。

【3】確保路由器接收

在使用時，可以考慮將路由器放至靠近窗邊／戶外的位置（網上圖片）

5G 家居寬頻的路由器絕大多數自帶 Wi-Fi 輸出，故有不少人認為要將路由器放近自己方能獲得最佳的連線品質，但其實如果放得太深入家中，就有可能令 5G 路由器未能順暢地接收 5G 訊號，繼而影響連線的速度。

故在使用時，可以考慮將路由器放至靠近窗邊／戶外的位置，以獲得更佳的連線品質，才再考慮室內的 Wi-Fi 連接。