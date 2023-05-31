中國內地數據 Plan｜中國內地對香港從新開關已經數月時間，中港兩地的人員往來都逐漸復常，不少港人更因工作、娛樂等理由，一個月往返大陸好幾次。

為此在考慮上網方案時，一次性的 SIM 卡／日費方案或未能滿足這一類用戶，故不同的電訊商都推出了新的月費 Plan，為有需要的用戶提供額外的中國內地用數據，以下《香港01》科技玩物記者就盤點了其中的 6 個。



6 大中、港兩地用數據手機月費 Plan

綜觀目前各大電訊商，提供中國內地（大部份連澳門）用數據的 Plan 分為兩個路線，一為常態 Plan 加送少量的中國內地數據，或是乾脆地推出「大灣區」專用 Plan，一個月費在提供香港本地數據之餘，亦提供更多量的中國／澳門數據。

中移動 5G 大灣區計劃 － 限時送 110GB 本地數據

講到中國內地相關 Plan，源至內地的中國移動自然是最強之一，新近推出的「5G 大灣區計劃」，1GB、5GB 選項的性價比偏低，但 15GB 三地共享數據的方案吸引力就相當大，事關其除了有 15GB 三地共用數據之外，更限時加送 110GB 本地數據，「大件夾抵食」都非他莫屬。

中移動副牌新力軍 S/ash - ＄124 起有 4 GB 內地數據

如果預算有限，坊間還有兩個方案可以在＄200 月費以內提供到中國內地數據的方案，其中一個就是出自登場不久的新電訊商 S/ash。

S/ash 其實為中國移動旗下的新品牌，但就主打年青路線，如果是 18~29 歲的年青用戶，上台時將會額外免一年月費，即月費支出即時減半，而其中有提供內地數據的月費 Plan 為＄248 Plan，減價後＄124 就有交易，每月提供 4GB 的內地數據，非長駐內地的話應該夠用。

HKBN 5G 本地連大灣區計劃 - ＄103 起合低用量人士

S/ash 的 4GB 數據還是太多、只是希望有中國內地數據供「不時之需」？香港寬頻旗下推出的「5G 本地連大灣區計劃」，就在＄103 月費起提供 1GB 的內地數據，相當適合由父母付款的中小學生使用。

csl 中港澳 5G 服務計劃 － ＄298 起三地共用數據

csl 的中港澳 5G 服務計劃，月費由＄298 起，提供的數據用量對比其他電訊商並不太有競爭力，但留意其 Plan 內提供的額外數據為中、港、澳三地共用，換言之即使用戶其中有幾個月未有北上，數據用量依然可以在香港使用，不會白虧了給電訊商。

SmarTone 一 Plan 直通中港澳 － 每月 10GB 內地數據

SmarTone 早前推出的新上台優惠，＄298／＄398 月費提供「3選一」的額外數據，而如果經常往來中國內地的話，可以選擇每月 10GB、即合約期內共 240GB 內地數據的方案。

3HK 內地港澳三地數據計劃 － 30GB 本地+內地數據

在傳統的幾間電訊商中，3HK 旗下的內地港澳三地數據計劃收費最便宜，每月＄248 就有 15GB 本地數據+ 15GB 內地數據，整體性價比其實相當不俗。