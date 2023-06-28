很多用家都關心洗衣機操作時的使用方法，如洗衣粉用量、洗衣袋如何使用，而經常忽略用完洗衣機後的處理。有沒有想過，洗衣機使用後，機門應該打開，還是關上呢？原來這一動作會影響洗衣機的衛生情況。



台灣 PTT 有網民發文指，他和朋友合租公寓，但發現朋友使用完洗衣機都不會關機門（機蓋），認為這會令塵埃進入洗衣機內，因此發文問洗衣機門應該打開。大多數的網民表示，洗衣機門應長期打開，因為比起塵埃，更擔心洗衣機內的水份會令其發霉。續指在洗衣的過程中，能把灰塵洗走，但黴菌難以清除。

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開／關才是正確？

原來洗衣用品廠商「花王」曾在 Twitter 上分享過有關情況，指洗衣機運作完後，機會內有一定的水氣，如長時間關上會令水氣無法蒸發、滋生細菌和產生異味。因此，「花王」建議洗衣機用完後要打開機門，最好連放洗衣液的抽屜也拉開，令水氣得以蒸發。

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當洗衣機已經出現黴菌或發霉，可嘗試使用梳打粉倒入洗衣機，以高溫模式空機清洗。膠邊的黴菌就可用紙巾沾上純漂白水，敷在發霉膠邊上，約2~3小時後再開機沖洗。如真的不能徹底清潔，就要找專業人士進行深層處理。