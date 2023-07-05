洗衣機清潔｜炎炎夏日，衣服又濕又有汗味，洗滌處理上更加不能馬虎；除此之外，專家指洗衣機本身也需要定時清潔，否則一些位置的細菌量會比座廁廁所板多530倍！超級污糟！本文會整理9個與洗衣機清潔、洗衣服步驟的常見錯誤。



洗衣機9大錯誤｜做錯一步衣服愈洗愈污糟

錯誤1：洗衣機長期不清潔

針對洗衣機暗藏細菌一事，美國亞利桑那大學微生物學系利用100部洗衣機進行實驗，在6成樣本中驗出大腸桿菌群、1成機身有大腸桿菌。尤其是洗滌衣物中有內衣褲的，水中測出近1億個大腸桿菌！它們可潛伏於洗衣機暗處，再轉移到下批洗滌衣物上，愈洗愈污糟！報告指出，一部3年沒清潔的洗衣機，蘊藏多達70多萬個細菌，比廁所板高530倍！建議每個月使用洗衣機專用洗劑清潔1次。不過都要小心，用錯淘寶劣質洗衣機清潔液，專家話：亂用更髒隨時整壞機！

+ 6

錯誤2：洗衫弄錯次序

很多人家中都沒有污衣籃，脫一件掉一件進機槽，儲夠分量就開機洗，其實大錯特錯！日本電視節目《已是午間了！》（ヒルナンデス）教路，日系直立式洗衣機原理是透過機底磨打帶動波輪轉動，攪動衣物清潔衣物，故此建議先放大件重磅毛巾、長褲、長袖衫，之後由重至輕依次序放裙、短褲、T恤，最後擺襪子、內衣褲，令洗衣機重心沉底，提升轉動時的洗淨效率！

另外，因洗出來的衣物污漬會向下沉，特別污糟的內衣褲可簡略手洗一次再放入機，重身的污糟衫則建議放在機底，避免髒污由上而下轉移到其他衣物上。

特別污糟的內衣褲可簡略手洗一次再放入機，重身的污糟衫則建議放在機底，避免髒污由上而下轉移到其他衣物上。

錯誤3：為慳水電、儲爆機先洗衫

不建議污糟衫儲到頂、塞得滿滿時才開機洗衫，會引來2大問題：1）使滾筒負荷較大、加速洗衣機損壞；2）衣物在水中不夠空間攪動、洗得不夠乾淨。更會令開機時的噪音特別大，甚至引發跳機移位問題。更詳細介紹可參考：洗衣機使用洗衣袋兩大錯誤 用錯隨時整壞機｜洗衣機9大禁忌小心

想慳水慳電，點知洗壞部機又要搵人整……

錯誤4：洗衣機門長期關閉

很多人屋企空間有限，直接在洗衣機面擺雜物、大眼仔不關機門就不夠位通過等；但原來洗衣機使用完後，應該先保持機會打開（最好長期打開），等滾筒內留有的水氣蒸發後才關上，減少細菌滋生，否則只會令洗衣機槽的暗位潮濕發霉，衣服越洗越污糟。 更詳細講解可參考：洗衣機門長開定長閂好？專家：做錯滋生大量細菌 教一正確做法

錯誤5：去街衫著完唔洗又再著

不同類型衣物，有些可重複穿著一定日子才拿起洗，但有些則必須穿著完後盡快清洗。有時去街只是出外短短2、3小時，有人回家後聞一聞衣服如沒有異味，就會覺得：「可以再穿、不用馬上洗吧？」就拿去風乾、或在冷氣口吹一吹，甚至直接掉回衫堆內，下次又再著過，其實穿過出街的衣服都沾上細菌，如長期閒置不洗，就會滋生更多病毒，穿出個皮膚病影響健康！

貓貓匿埋污糟衫堆瞓就唔太好啦（Facebook群組「天下貓貓一樣貓群組」）

錯誤6：外套換季洗1次就夠

穿外套多數都屬寒冷天氣，大部份人認為只需要在換季收入衣櫃前洗一次就夠。的確，因為外套很少直接觸及皮膚，不必每月清洗。但如屬當作「工衣」又或是當家居服每天穿著的外套，建議2星期要洗一次。

但外套衣料不是每件都可機洗，清潔前要睇清楚呀！（NTV截圖）

錯誤7：牛仔褲一世都唔洗

發燒友，比如木村拓哉，他們收藏的牛仔褲永遠都不會洗，因為丹寧布每洗一次都會令顏色和質感產生變化。專家認為牛仔褲如非沾到污漬，又或是大量出汗，可不用特別清洗；但英國西敏大學醫學微生物學講師Manal Mohammed則建議，視個人生活習慣而定，穿著過的牛仔褲最少1個月洗1次，詳情可以睇睇下以介紹：牛仔褲著幾耐先要洗？內行人稱「最好唔洗」提供2大正確清潔方式

有收藏家認為牛仔褲一世也不要洗（資料圖片）

錯誤8：襪子穿1次就要換

內褲最易接觸到排洩物，當然要日日換，但原來襪子都一樣，穿1次就必須更換，不能重複穿著。因為鞋子不通風，襪子吸收了腳板底掛出的汗，完全是細菌溫床！所以襪子需要每天更換；鞋墊也建議每個月最少拆出來清潔一次，以免搞出皮膚病，令腳部又痕又臭。

另外，內衣跟襪子每半年最好全部換新，翻洗太多次再洗都仍然會有細菌和臭味。

內衣跟襪子每半年最好全部換新，翻洗太多次再洗都仍然會有細菌和臭味。（圖片來源：淘寶）

陷阱9：睡衣唔洗都OK

記者意外發現，不少朋友覺得穿來睡覺的睡衣／T恤短褲可以一直穿很久才洗一次！但原來也要看你的生活習慣而定。有些人會在臨睡前沖涼，換上睡衣後馬上上床睡覺，如是者可以一星期洗一次，如加上你是天生少出汗的人，甚至可以延長至2星期才洗一次。如果兩個條件也達不到，睡衣還是建議每天換洗。

睡衣穿多欠才要洗？