iPhone 回收價｜Apple 官方向來會不定期對旗下產品的 Trade-In 價格進行調整，而以 iPhone 而言，其全系列的回收價絕大部份時間都是隨推出時間增長而一路下調，然而近期幾次的調整當中，不少型號 iPhone 的回收價都有所調升，包括最新 7 月的調整亦然。



近 2 年上市 iPhone 回收 Trade-In 價再上調

在 3 月、5 月兩次的 iPhone Trade-In 回收價調整當中，Apple 就將大量 iPhone 回收價值上調，來到 7 月，應該會是 iPhone 15 推出前的最後一次調整。

在 21 個仍然可以 Trade-In 的型號當中，就有 10 個型號對比 5 月時錄得明顯升幅，其中以近 2 年上市的 iPhone 12、13 系列最為吃香，回收價調升得最多的依然是上次的「升價王」iPhone 13 Pro 系列，iPhone 13 Pro 及 Pro Max 都同升＄450，iPhone 13 Pro Max 回收價首次上試＄5,500。

iPhone 13 Pro Max 的官方回收價再升，回歸＄5500 水平（資料圖片）

不過近 2 次都有不俗升幅的較舊型號，如即將面臨淘的 iPhone 7、8 等，在今次的調整當中，回收價就錄得不少的跌幅，iPhone 8 以及 iPhone XR 都分別跌超過 20％ 水平。

👇👇Apple iPhone 系列官方 Trade-In 新舊回收價對比（2023年5月最新）👇👇👇

眾所周知，Apple 的官方回收價接近市場最低價，但依然有其指標作用，預料是次官方調整會間接影響坊間零售商、電訊商的 iPhone 回收價，要在近期 Trade-In 換機的用戶可以留意一下。

其他 Apple 產品回收價皆錄微升

Apple 對於回收價的調整卻並非一路向下，除了最多人留意的 iPhone 系列產品之外，Apple 是次的回收價調整還包括其他裝置包括 Mac、iPad 以及 Apple Watch 等等，而且同樣錄得輕微上升。

👇👇👇Apple Mac 系列官方 Trade-In 新舊回收價對比👇👇👇

👇👇👇Apple iPad 系列官方 Trade-In 新舊回收價對比👇👇👇

👇👇👇Apple Apple Watch 系列官方 Trade-In 新舊回收價對比👇👇👇

二手手機交易 8 點注意事項、買／賣機都要留神

手機乃是相當貼身的科技用品，買得二手機，就要預期手機的保養期已過、甚或所剩無幾，如果日後出現故障，買家基本上只能尋求第三方維修方案。故除了買家要檢查清楚手機狀況、賣家方面亦有責任協助買方測試手機功能，以免在交易後才發現問題。

一般網上交易的鐵律：相約在明亮而有一定人流的地方進行手機交易，方便買家檢查手機之餘，雙方的錢銀交收亦更有保障（圖 網上圖片）

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