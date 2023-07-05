Nothing Phone (2) 披露實機拍攝照片　Glyph機背燈效精緻耀目照

設計型格的 Nothiing 新代手機 Nothing Phone (2)，較早前官方在推特帳號搶先公佈了裝置的外觀配置，以及由品牌 CEO 裴宇披露了以該款即將推出新品拍攝的數碼相片範本。



已確定在香港時間下週二（7 月 11 日）晚上 11 時舉行新品發佈會的 Nothing，屆時將宣佈品牌重點新作 Nothing Phone (2) 的產品配置與銷售詳情。與此同時廠方在較早時份，已在其 @nothing 官方推特帳號上，展示了黑白兩色款裝置外觀。

+ 7

從官方渲染圖可看到，這款已確認採用高通 Snapdragon 8+ 的次旗艦定位手機，會保留前代招牌半透明機殼設計，以及內置 Glyph 機背燈效。據透露後者將由前代 12 組 LED 燈管大增至 33 組，讓裝置能做出更精緻燈光效果。

另外 Nothing 品牌 CEO 裴宇，日前又在其 @getpaid 推特帳號，搶先披露了採用 Nothing Phone (2) 試拍的數碼相片。從相片中可看到，裝置擁有相當不錯的低光環拍攝表現，同時鏡頭解析力亦相當不錯。

延伸閱讀：傳三星Galaxy Z Flip5外屏將獲Google定制介面 支援多款常用App

+ 5

延伸閱讀：

真細屏 SD8 Gen 2 旗艦殺到！入場 $5,700 有找、Zenfone 10 港版賣呢個價

配天璣 9000+、首賣價 2,399 人民幣起！抵玩高效平板 iQOO Pad 國內發佈

【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】